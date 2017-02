Extinderea gazului metan în Burdujeni Sat ar putea începe în acest an

Costurile pentru această operațiune se vor împărți între Primărie și Delgaz – componenta E.ON care se ocupă cu distribuția gazului metan. Investiția va fi una multianuală, iar Ion Lungu a arătat că va prinde în bugetul pe 2017 suma de două milioane de lei pentru a putea demara licitația pentru acest obiectiv de investiții

Ion Lungu a anunțat ieri că rețeaua de gaz metan ar putea fi extinsă în 2017 în cartierele Burdujeni Sat și Tinereții. Reprezentanții Delgaz, componenta din cadrul E.ON care se ocupă cu distribuția de gaz metan, au transmis Primăriei studiul tehnico-economic pentru această extindere. Din acest studiu reiese că doar una din cele două lucrări necesare pentru a putea furniza gaz metan locuitorilor din Burdujeni Sat și cartierul Tinereții este eficientă din punct de vedere economic și cheltuielile pentru aceasta vor fi suportate de către Delgaz, cealaltă urmând să fie suportată din bugetul Primăriei.

“Am în sfârșit o veste bună pentru cetățenii din cartierul Burdujeni Sat în primul rând, dar și pentru cei din cartierul Tinereții. S-a adus studiul tehnico-economic de către cei de la Delgaz, așa se cheamă acum – Distribuție Electricitate Gaz Metan din cadrul E.ON pentru a aduce gazul metan în Burdujeni Sat. Aici sunt două componente: o componentă de redimensionare a conductei de presiune medie la care au făcut ei calculele și este din punctul lor de vedere economic justificată, ca atare va fi suportată de către cei de la Delgaz, precum și o componentă pentru extinderea conductei de presiune medie, la care investiția este considerată ineficientă din punctul de vedere al celor de la Delgaz, ca atare trebuie suportată de Primărie. Este vorba de 28,5 km de conducte de diferite tipuri”, a transmis ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că, în urma consultării locuitorilor din Burdujeni Sat, aproape 98% doresc să aibă posibilitatea de a se racorda la rețeaua de gaz metan a orașului. Din acest motiv, edilul Sucevei declara ieri că Primăria va suporta costurile lucrărilor pentru acea investiție pe care Delgaz o consideră ineficientă din punct de vedere economic. Pentru a realiza această extindere, Primăria va încheia două contracte cu furnizorul de gaz metan: unul de asociere pentru extinderea conductei de transport-distribuție și un contract de comodat prin care conductele vor fi date în folosință gratuită.

“Anul trecut noi am făcut o consultare a populației în cartierul Burdujeni Sat din poartă în poartă, din ușă în ușă și 97,95% dintre cei chestionați doresc să aibă gaz metan în Burdujeni Sat. Ca atare, chiar dacă este ineficientă din punct de vedere al Delgazului, noi, ca Primărie, trebuie să ducem acest gaz metan în Burdujeni Sat. Avem toate propunerile, pe lângă documentația trimisă. Ar trebui să încheiem două contracte cu cei de la Delgaz: un contract de asociere pentru extinderea conductei de transport-distribuție și un contract de comodat prin care noi dăm în folosință gratuită conductele – și aici este marea diferență față de etapa trecută, când am vrut să ducem gazul în Burdujeni Sat, acum cinci ani de zile. Pe veche lege și de asta am întârziat investiția, trebuia să o dăm în proprietate.

Vor beneficia de această extindere locuitorii a 33 de străzi: 28 din cartierul Burdujeni Sat și cinci din Cartierul Tinereții din Dealul Mănăstirii: 22 Decembrie, Căpitan Grigore Andrei, Iasomiei, Alunului, Eternității, Spicului, Stefan Răzvan, Titu Maiorescu, Marin Preda, Camil Petrescu, Infrățirii, Stefan Luchian, Grângului, Ion Nistor, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu, Pictor Panaiteanu, Victor Babeș, Mioriței, Căprioarei, Lev Tolstoi, Tiberiu Popeea, Pietrăriei, Vasile Pârvan, Cuza Vodă, Mircea Hrișcă, Demostene Botez, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici și Constantin Sofroni.

Ion Lungu a anunțat ieri că va propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici în baza acestui studiu în Consiliul Local. Valoarea investiției este de 4.182.451 lei plus TVA și va fi realizată în mai mulți ani. Edilul Sucevei a arătat că va prinde în bugetul din acest an suma de două milioane de lei pentru a putea demara licitațiile, fiind încrezător că valoarea investiției va fi mai mică după încheierea procesului de licitare. (A.I.)