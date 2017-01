Expoziție de artă cu vânzare, tombolă cu surprize și atmosferă de vis în cadrul Proiectului “Culorile Bucovinei”, la Casa Gjomakaj din Sucevița

Evenimentul a avut loc sâmbătă după-amiază și au participat aproximativ 60 de persoane. Proiectul a prins contur în 2009 și a avut drept scop introducerea Mănăstirii Sucevița în lista obiectivelor Patrimoniului Mondial UNESCO. 12 artiști plastici din cinci țări europene susțin valorile bucovinene în cadrul Proiectului “Culorile Bucovinei”. Atmosfera a fost completată de reprezentanții Domeniilor Sâmburești care au invitat participanții la o degustare de vinuri, iar artiștii Lidia Minciună (voce) și Paul Pintilie (pian) au încântat publicul cu un moment muzical

Sâmbătă după-amiază, într-un cadru de poveste, mai precis la fosta Pensiune “Memory” din Sucevița, actualmente Casa “Gjomakaj”, a fost organizată o expoziție de pictură, cu vânzare, cu genericul „Culorile Bucovinei”, expoziție care a adus în fața publicului lucrările realizate de 12 artiști din cinci țări europene, în cadrul unui proiect care avea ca scop în 2009, când a prins contur, introducerea Mănăstirii Sucevița în lista obiectivelor Patrimoniului Mondial UNESCO.

Mai exact, proiectul, inițiat în anul 2009 la Sucevița și care a reunit atunci pictori, fotografi și jurnaliști din 16 țări, a continuat cu o caravană a siturilor UNESCO din Bucovina fina­lizată cu o expoziție internațională organizată la București, expoziție la care au fost invitați reprezentanți ai ambasadelor, atașați culturali și reprezentanți ai instituțiilor culturale. Eforturile acestora nu au fost în zadar pentru că în anul 2010 Sucevița a fost introdusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca o extensie a sitului Biserici Pictate din Nordul Moldovei.

Anul trecut, caravana culturală „Culorile Bucovinei” a reunit pictori din mai multe țări într-un proiect rea­lizat de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, în parteneriat cu Asociația Art & Heritage, iar anul acesta, artiștii implicați în proiect au revenit “acasă”, la Sucevița. Cei 12 artiști europeni au organizat ateliere deschise, comunicări referitoare la patrimoniul de artă bizantină al țărilor din care provin, dar și o conferință publică la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”.

La conferință a fost prezentă și directoarea Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, Alexandra Dobre, cu un mesaj de încurajare a cercetării în domeniul patrimoniului și restaurării, adresat tinerilor participanți la proiect. «Proiectul “Culorile Bucovinei” se naște aici, la Sucevița, în această pensiu­ne, în ideea susținerii candidaturii Mănăstirii Su­cevița pentru introdu­cerea în lista patrimoniului UNESCO. Din 2009 și până astăzi, proiectul a continuat, bineînțeles că în alte locații, am avut întâlniri și la Gura Humorului, Vatra Dornei, Cernăuți și iată că acum revenim la Pensiunea “Casa Gjomakaj”, fosta “Memory” din Sucevița pentru a continua acest proiect în inima Bucovinei și pentru a întări procesul educațional în zonă în ceea ce privește Patrimoniul Mondial UNESCO. Toate acțiunile noastre au avut succes, iar în anul 2010 Mănăstirea Sucevița a fost introdusă în acest Patrimoniul Mondial UNESCO. Suntem foarte mândri pentru că acest monument testament în istoria artei a devenit un obiectiv UNESCO și ne dă speranțe mari într-o dezvoltare continuă a acestui loc, care este un loc special, cu oameni speciali și cu o istorie unică a artei. Eu leg Sucevița, identitatea culturală a Suceviței de personalitatea lui Ieremia Movilă, minte luminată, care în afară de a construi, a construit mult și duhovnicește, aici, în zonă. Am fost deschizători de drumuri și trebuie să ne cunoaștem istoria și să o promovăm. Cu acest mesaj am fost vineri la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” din Suceava, unde am ținut o conferință, în fața unui public foarte receptiv, după care pictorii participanți la proiect au ținut ateliere deschise cu elevii, rezultatele ne bucură, iar evenimentul de astăzi (n.r. sâmbătă) vine cu o licitație pentru a aduna fonduri care să ne permită continuarea acestui proiect», am aflat de la cea care este sufletul și coordonatorul acestui proiect, doctor Nicoleta Zagura, expert UNESCO în Educație Artistică.

Artiștii care au participat la acest proiect, Voloshko Karina din U­craina, Maria Fă­lie din Ro­mânia, Ruslan Kharevsky din Cehia, Dimitar Velichkov din Bulgaria, Vidmante Cer­niauskaite, Marea Britanie, Ihor Hilko și Evgheni Sudin din Ucraina, Roman Kharevsky, Cehia, Petru Asimionesei, David Croitor, George Spaiuc și Mihai Marin Cârstea din România, au donat din lucrările lor, acestea constituind în cadrul evenimentului de sâmbătă seara subiectul unei licitații, fondurile strânse permițându-le organizatorilor conti­nuarea proiectului. Mai precis, din acești bani se va organiza o tabără de pictură, în primăvară, la Ipotești, pentru a-l celebra pe Mihai Eminescu. In cadrul unei astfel de tabere, în urmă cu câțiva ani, s-au cunoscut și pictorii Maria Fălie și Petru Asimionesei care în prezent sunt căsătoriți și au trei copii minunați, fiind și cei mici prezenți la evenimentul organizat la Casa “Gjomakaj” din Sucevița.

Pentru ca atmosfera să fie completă, la eveniment au participat și reprezentanți ai Domeniilor Sâmburești, care au delectat invitații cu o degustare de vinuri. “Este o seară în care artele vizuale fac curte muzicii și vinului, iar frumosul și sublimul sunt cea mai recomandată stare de spirit”, a subliniat Daniela Rangu, reprezentant Domeniile Sâmburești.

Pentru o seara perfectă, nu putea să lipsească muzica, atmosfera fiind întregită de doi artiști care au cântat și au încântat prin invocarea frumosului. Concertul a fost susținut de Lidia Minciună, voce și Paul Pintilie, pian, iar momentele memorabile au fost imortalizate de profesoara de pictură Irina Ducra. Iubitoare de artă și frumos și pasionată de fotografie, aceasta predă Arte Plastice la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” din Ră­dăuți și co­or­donează Scoa­la Artelor din localitate, o unitate de învățământ privată care vine în sprijinul copiilor talentați. «Am fost cooptată în acest proiect de către Irina Ducra, care este profesor la Scoala de Arte din Rădăuți. Ne-a invitat, considerându-ne potriviți pentru acest eveniment. Mă simt acasă aici, simt că fac parte din acest mediu. Nu este primul eveniment de acest gen la care particip, am mai fost implicată într-un proiect similar, intitulat “Culoare și sunet”, care s-a derulat în Iași. Iubesc aceste simbioze de frumos, împletiri ale artelor. Chiar dacă sunt din Iași și am fost “adoptată” în Bucovina, m-am adaptat perfect aici și mă simt acasă», ne-a mărturisit artista Lidia Minciună.

Evenimentul la care au participat peste 60 de persoane s-a încheiat cu licitația în cadrul căreia au fost vândute lucrările pictorilor implicați în derularea proiectului “Culorile Bucovinei”, iar cei 15 participanți la tombolă au câștigat sticle de vin Domeniile Sâmburești, dar și lucrări pictate de cei 12 pictori europeni. (Cristina RUSTI)