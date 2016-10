Evaziunea fiscală, o raritate în județul Suceava

In zece ani au fost trimise în judecată doar 169 de astfel de dosare. In ultimii cinci ani au fost întocmite tot mai puține dosare de evaziune fiscală, cu tot mai puține nume notorii. In același interval au fost trimiși în judecată de 10 ori mai mulți hoți mărunți, care se înghesuie câte trei în pat la pușcărie

In mod paradoxal, deși la nivel național și chiar european se clamează că evaziunea fiscală constituie una dintre tarele cele mai importante ale sistemului social-economic românesc și implicit sucevean, care trimite în zona neagră a economiei chiar și până la 40% din veniturile totale obținute, în zece ani, de când a devenit funcțional sistemul informatic denumit Portalul instanțelor de judecată, au fost înregistrate la cele șapte instanțe de fond din județul Suceava – șase judecătorii și Tribunalul – 169 de trimiteri în judecată pentru această infracțiune. Ceva mai mult de 16 pe an. Se poate aprecia în acest fel că infracțiunile de evaziune fiscală sunt la un nivel aproape neglijabil la noi în județ, spre deosebire de furtul clasic, mult mai vizibil. Astfel, în același interval, au fost preluate de către instanțele sucevene nu mai puțin de 1.622 de dosare de furt. Este drept că furtul unei găini nu este la fel de rezonant ca furtul câtorva milioane din banul public. Doar că s-a dovedit în ultimii zece ani, pentru care datele sunt publice pe site-ul instanțelor de judecată, că și din numărul redus de evazioniști fiscali pot fi numărați pe degete cei care au fost condamnați la închisoare cu executare, în schimb ce “găinarii” se înghesuie câte trei în paturile penitenciarelor și în centrele de arest.

Ar putea fi o explicație a acestei diferențe foarte mari între infractorii evazioniști și hoții de rând prin aceea că cei dintâi ar fi mai școlițI, iar operațiunile lor ilegale se fac mai cu perdea. O altă explicație ar pute fi aceea că în ultima vreme nu se mai fac evaziuni fiscale de anvergura celor din anii ’90, prima parte a anilor 2000. In fine, este foarte posibil ca organele de anchetă să nu mai depună același entuziasm ca altădată în urmărirea celor care încalcă penal legislația economică.

Tot mai puține dosare de evaziune fiscală, cu tot mai puține nume notorii

In fapt, la toate instanțele din județul Suceava, au fost trimise în judecată, din anul 2006 și până în 2016, 169 de dosare de evaziune fiscală. Cele mai multe, la Tribunalul Suceava, care după modificarea legislației în domeniu a devenit instanță de fond. Ca atare, din 2011 și până în prezent au fost înregistrate la Tribunal 119 dosare noi de evaziune fiscală, după cum urmează: 21 în 2011; 31 în 2012; 27 în 2013; 13 în 2014, 10 în 2015 și 17, până în acest moment, în anul 2016. De remarcat scăderea abruptă a numărului de dosare trimise în judecată pentru evaziune fiscală la instanțele sucevene, în anii 2014 și 2015. Anul acesta se observă o nouă creștere. Până când astfel de spețe să fie preluate exclusiv de Tribunal, din 2006 până în 2011, s-au mai judecat 23 de dosare de evaziune fiscală la Judecătoria Suceava, câte 3 la judecătoriile Fălticeni și Gura Humorului, 4 la Vatra Dornei, 2 la Rădăuți și niciunul la Câmpulung Moldovenesc. Alte dosare, care completează cifra totală de 169, au fost preluate din mers de către Tribunalul Suceava, după 2011.

In același interval de 10 ani s-au înregistrat la judecătoriile din județ 1.622 de dosare de furt. In clasament conduce Judecătoria Suceava, cu 707 cazuri, urmată, în ordine, de judecătoriile Fălticeni cu 255 de cauze; Rădăuți – 237 de cauze; Gura Humorului – 150 de cauze; Câmpulung Moldovenesc – 145 de cauze și Vatra Dornei – 128 de cauze de furturi.

Evaziunea fiscală, o infracțiune pentru care procurorilor le vine greu să trimită afaceriști în judecată, iar magistraților le vine greu să ia hotărâri

Incă acum cinci ani, cotidianul “Obiectiv de Suceava” arăta că evaziunea fiscală părea să fi fost cea mai rară infracțiune din județ. Intr-un articol publicat în luna octombrie a anului 2011, făceam o trecere în revistă a dosarelor de evaziune fiscală instrumentate de instanțele sucevene în alți cinci ani precedenți – din 2006 adică -, care releva faptul că în județul nostru această infracțiune, chiar dacă dosarul ajunge în în fața judecătorilor, este tratată cu atâta îngăduință încât se pot număra pe degete condamnările cu executare pronunțate de instanțele locale. Cu excepția lui Severin Tcaciuc ori a fraților Negru, cazuri cunoscute la acea vreme opiniei publice, rar dacă s-au mai administrat pedepse cu închisoarea de către instanțele sucevene, pentru evaziune fiscală. Dar și cele pronunțate au fost, în majoritate, pedepse cu suspendare sau care la apel ori recurs au fost trimise spre rejudecare.

Arătam și atunci că 20% din veniturile la bugetul de stat sunt deturnate în buzunarele afaceriștilor oneroși prin acte de evaziune fiscală, alții au calculat și au tras concluzia că procentul total al sumelor cu care bugetul de stat este prejudiciat reprezintă chiar 40%. Dacă aceste calcule erau realizate pe fundamente corecte, ar fi trebuit ca, cel puțin statistic, județul Suceava să nu fie exclus din marea ecuație economică românească, iar rezultatele acestor calcule să fie oglindite și prin numărul dosarelor de evaziune fiscală instrumentate de organele de anchetă și trimise în judecată, precum și prin valoarea prejudiciului adus bugetului de stat rezultat din operațiunile de fraudare săvârșite de oamenii de afaceri suceveni certați cu legea.

Noua legislație fiscală trimite responsabilitatea pentru falimentul afacerii până spre ultimul angajat

Trei ani mai târziu, în decembrie 2014, arătam că evaziunea fiscală este apreciată, în județul nostru, ca o infracțiune de mâna a doua, pentru care pedepsele de condamnare se dau preponderent cu suspendare. Nu că inspectorii antifraudă ori polițiștii specializați pe infracționalitate economică nu ar fi făcut cercetări și nu ar fi redactat rechizitorii cu zecile, dar soluțiile judecătorilor de la instanțele din Suceava par să tolereze ideea că afaceriștii suceveni care au înșelat statul român, neachitând impozitele și taxele stabilite prin legislația economică națională, pot beneficia de un tratament penal special față de infractorii comuni – hoți de rând, de exemplu.

Se poate accepta faptul că evaziunea fiscală, infracțiune foarte gravă, este greu de dovedit de către procurori și anchetatori și la fel de greu de soluționat într-un proces. Se consumă bani mulți pentru expertize, se identifică multe argumente care să îi scoată din cauză pe prezumtivii autori ai unor astfel de infracțiuni și pentru că aceștia găsesc avocați convingători în fața instanțelor de judecată, procesele durează cu anii. Iar când patronii – administratorii de firme intrate între timp în insolvență sunt condamnați pentru evaziune fiscală, mai există și speranța de multe ori transpusă în practică de a respinge cererea de atragere a răspunderii materiale a administratorului, fiindcă nu sunt probe îndeajuns de convingătoare venite din partea firmei de lichidare, în acest sens. Mai nou, modificările aduse legislației fiscale care extind posibilitatea atragerii răspunderii materiale pentru trimiterea în mod deliberat a firmelor în insolvență sau faliment, către orice angajat cu oarece răspundere, complică și mai mult lucrurile în ceea ce privește soluționarea unor cauze penale de acest gen.

In ceea ce privește numele patronilor trimiși anul acesta în judecată pentru infracțiuni de evaziune fiscală, putem nota doar că nu există niciun nume notoriu din rândul arfaceriștilor suceveni, dacă nu introducem în discuție faptul că în ceea ce privește numele de familie, majoritatea poartă numele de Stănescu, fără a fi însă neapărat rude apropiate. (Neculai ROSCA)