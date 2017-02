Eugen Tomac, presedinte interimar al PMP Suceava

Colegiul Naţional al Partidului Mişcarea Populară a decis schimbarea din funcţie a 19 preşedinţi de organizaţii judeţene, urmare a rezultatelor obţinute la alegerile parlamentare, interimatul la şefia respectivelor filiale urmând a fi asigurat de parlamentari PMP, a declarat, vineri, preşedintele formaţiunii, senatorul Traian Băsescu.

In cazul Sucevei, deputatul PMP Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, va asigura conducerea interimara a organizatiei, in locul lui Corneliu Popovici. La alegerile din decembrie 2016, PMP Suceava a obtinut doar 4,75%, sub media nationala a partidului.

Au fost schimbaţi 19 preşedinţi de organizaţii şi numiţi preşedinţi interimari, totul funcţie de rezultat (de la alegerile parlamentare – n.r.). Având în vedere că partidul a fost nou, e un partid care a participat prima dată la alegeri legislative, pragul de menţinere a conducerii a fost 5%, adică pragul dat în legislaţia electorală. Toţi preşedinţii de la organizaţiile care au obţinut sub 5% au fost schimbaţi astăzi. În foarte multe organizaţii am trimis parlamentari să preia organizaţia. Nu ca să rămână acolo, ci ca să organizeze alegerile. În plus, preşedinţii care astăzi au predat sau predau funcţia către interimari au, la rându-le, dreptul să candideze (la şefia organizaţiei – n.r.)”, a precizat Băsescu, după şedinţa Colegiului Naţional al PMP, relateaza agerpres.ro.