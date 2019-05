Epifania de după minune a lui Bobi, mironosița roșie, și a celor dimpreună cu el

Fix, da’ fix luni dimineață, când rigor mortis începea să se instaleze în PSD, la Suceava un soldat credincios și ultra supus al Partidului s-a trezit. Dan Ioan Cușnir, căruia-i place să i se spună Bobi, și-a dat seama în acea dimineață că a slujit cu toată fibra sa, vreme de 30 de ani, cel mai corupt și urât partid din țara asta. Revelația aceasta i-a venit lui după ce stătuse toată noaptea precedentă la partid, la numărat voturi.

Obosit, dar luminat, pe la 10.56 s-a ridicat, s-a vopsit iar cu roș’ sub ochi și a pornit la luptă. A scos la bătaie armele alea despre care instructorii vechi de partid i-au spus că-s cele mai bune: amintiri, împliniri, copii, neamuri, dorințe și sănătoasa critică tovărășească. Scrie clar în manualul mic și roșu că șanse mari să prindă locul bun le are cel care trage primul glonț la răzmeriță. Așa că s-a grăbit cât a putut el să spună mult, tot, să înțeleagă lumea că el se declară liber și să se știe că e primul care scuipă cizma sub care-și băga cu drag, singur, grumazul zi de zi. Spera că legiuni întregi de tovarăși, fie ei și prefăcuți sau doar de pe Facebook, îl vor aplauda în noua luptă împotriva fostului stăpân. Ce-i drept, momentul părea bun-bun. Nu e clar dacă-l aștepta sau nu, dar cu revelațiile nu te pui. Şi pentru că așa i-a dictat luni dimineață conștiința, nu interesul, Dan Ioan Cușnir a revărsat pe Facebook, singurul loc unde un șef de la PSD mai putea spune ceva, tot-tot ce a descoperit fix după noaptea alegerilor. Cum spuneam, amintiri, jos tiranul, angajamente, jos tiranul, am planuri pentru Suceava, jos ciracii tiranului, omul sfințește locul, jos tiranul, apel la decență, jos tiranul. Şi, ca să nu se dezică totuși de statutul partidului, președintele Cușnir s-a aventurat și într-o fentă pentru fraieri: dacă tot a avut succes mare mișcarea lui Ştefan Mandachi, atunci, hop #șîeu. Război după manual, v-am spus.

«Hai, sictir, bă’, Bobi! Da’ duminica trecută, sâmbătă, vineri sau luna trecută sau anul trecut sau deceniul trecut sau prin ‘95 de ce nu te-ai trezit, bre, tot cu fața la cearceaf? Tot cu roșu te spoiai sub ochi și atunci, războinic mic. Tu abia luni dimineață ai aflat că noi toți vedem de zeci de ani roșu în fața ochilor când auzim de voi, liderii celui mai corupt și urât partid din țara asta?». Pe scurt și cenzurat puternic (pentru decență), cam așa a sunat răspunsul cam tuturor celor care au auzit totuși scâncetul de luptă al luminatului și cucernicului de luni dimineață Dan Ioan Cușnir, președintele Organizației PSD – Municipiul Suceava.

Obișnuit mereu cu ținte mici, gen vânarea panseluțelor uscate de pe straturile Primăriei, nici măcar când a vrut să dea tunul politic al vieții, Dan Ioan Cușnir n-a reușit să dibuiască o oglindă, ca să identifice corect dușmanul cel mare. Pe lângă că s-a pricopsit cu un flit general, revoltatul sucevean a avut și ghinionul ca acțiunea sa să rămână în vreo două ceasuri și fără subiectul principal. În sfârșit, Justiția a decis că Liviu Dragnea, stăpânul roșului Cușnir, merită să înfunde pușcăria.

În cadrul alegerilor europarlamentare desfășurate pe data de 26 mai, organizația PSD condusă de Dan Ioan Cușnir a primit doar 17,87% din voturile exprimate în municipiul Suceava, mult în urma PNL și USR–PLUS. Este cam cel mai prost scor electoral înregistrat vreodată de PSD în municipiul Suceava. (Tudor A.)

PS: Sfat pentru războinicii grăbiți: Manualele de istorie trebuie citite până la capăt. După «Bloody Mary» pe tronul Angliei a urcat Queen Elizabeth I. A avut o glorioasă domnie de 44 de ani sub motto-ul «video et taceo» – «Văd și nu spun nimic» .