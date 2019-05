Elevii suceveni s-au întors cu două premii I şi o Menţiune de la concursul “Made for Europe”

În perioada 18-21 aprilie 2019, s-a desfăşurat la Cluj Napoca, Faza naţională a concursului naţional “Made for Europe”, ediţia a XIII-a. Competiţia a fost adresată unităţilor şcolare care au finalizat proiecte cu finanţare europeană prin Programul Erasmus plus. În acest an au participat la faza naţională, peste 131 de unităţi şcolare, fiecare cu câte un echipaj elev- coordonator proiect, prezentându-se 129 de produse finale.

Jueţul Suceava a fost reprezentat de patru elevi care au obţinut două premii I şi o Menţiune. Eleva Bolocan Maria-Nicoleta de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, din clasa a XII–a, a obţinut Premiul I pentru produsul final “Ghid turistic interactiv” din cadrul proiectului Erasmus Plus KA2, cu titlul Cooperative Interactive Learning, coordonat de către profesoara Violeta Iacentiuc. Tot premiul I a obţinut şi eleva Ancuţa Mitrofan de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, pentru produsul final “Mireasma Muntelui” – săpun de casă, din cadrul proiectului educaţional Junior Achievement cu titlul Clean Skin, coordonat de profesoara Valentina Pîrvu. Menţiunea a fost obţinută de către un echipaj de elevi de la Colegiul Naţional “Petru Rareş“ din Suceava. Mai exact, elevii Ramona Cîmpan, din clasa a X-a şi Cristian Fomin, din clasa a VIII-a au obţinut Menţiune pentru produsul final “Parc educaţional amenajat lângă şcoală”, proiect coordonat de către profesoara Ana Maria Fomin. “A fost o competiţie care s-a bucurat de o prezenţă deosebită şi care şi-a dorit să pună în valoare inteligenţa şi creativitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Au fost în competiţie proiecte europene de succes, produse inedite, copii, tineri şi dascăli implicaţi care urmăresc viziunea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale- Transformăm România prin învăţare!”, a declarat profesoara Lidia Acostoia, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale în cadrul I{J Suceava. (Cristina RU{TI)