Eforturile municipalității sucevene de deszăpezire a străzilor, “lovite” de problemele din afara orașului

Pe arterele principale ale Sucevei s-a intervenit în forță pentru deszăpezire, câțiva suceveni au semnalat însă cu precădere unele deficiențe pe străzi mai mici, deși, de cealaltă parte, municipalitatea insistă pe faptul că mulți șoferi au parcat autoturismele cu neglijență și asta a îngreunat intervenția utilajelor. Cu toate eforturile vizibile pentru a deszăpezi străzile în oraș, au fost mulți suceveni care au reclamat problemele de pe drumurile naționale și județene care asigură accesul din alte localități către reședința de județ. Unii voiau ca Primăria Suceava să se ducă să intervină și pe drumul județean spre Drăgoiești – Berchișești sau spre cel de la Ipotești, în vreme ce alții erau nemulțumiți de Şcheia și se așteptau tot ca Suceava să intervină, ceea ce însă nu s-a întâmplat

În noaptea dintre 28 spre 29 decembrie, pentru deszăpezirea străzilor din Municipiul Suceava s-a intervenit cu 15 mașini mari și 6 mici, inclusiv pe trotuare și pe străzile secundare. Totuși, după cum a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi pe contul său de facebook, în unele zone utilajele nu pot interveni datorită mașinilor parcate greșit. Inițial, s-a acționat cu doar șase mașini mari echipate cu lamă și sărăriță, urmând ca după miezul nopții să fie suplimentate utilajele, întrucât condițiile meteo impuneau acest lucru. Referindu-se la serviciul de deszăpezire în municipiul Suceava, Lucian Harșovschi a considerat că fiind în plină iarnă este necesar a fi reamintite informațiile care trebuie știute de suceveni iar prima la care s-a referit a fost cu privire la numerele de telefon la care se poate suna non-stop pentru a sesiza diferite probleme în traficul rutier/pietonal: (0731) 996 856 – dispecerat Diasil Service și 0230/212696 – Primăria Suceava. „Întotdeauna se va interveni mai întâi pe arterele principale și apoi pe cele secundare și adiacente iar atunci când ninge abundent, oricât de multe utilaje ar acționa, acestea nu au eficiență maximă. Vom acționa cu sare cât este posibil și apoi cu nisip. Nu se va folosi pietriș, care va trebui strâns tot de noi în primăvară. De asemenea, se va acționa cu clorură de calciu și inhibitori. Totodată vreau să vă informez că aceste deszăpeziri se fac și în funcție de buget. De aceea, întotdeauna vom încerca să obținem un echilibru între eficiență și costurile primăriei”, a declarat Lucian Harșovschi. De altfel, edilul a precizat că trotuarele adiacente spațiilor comerciale trebuie deszăpezite de agenții economici, invocând Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 300 din 2018 în care se prevăd ca sancțiuni pentru agenții economici amenzi cuprinse între 200 și 2.000 de lei. Nu au fost uitate nici asociațiile de proprietari care au obligativitatea de a curăța țurțurii de gheață de la nivelul superior al blocurilor iar dacă nu se descurcă, pot apela la ISU Suceava. „Așadar, bucurați-vă de ninsoare! Foarte important, să nu uitați să vă echipați mașinile corespunzător pentru iarnă!!!”, a conchis Lucian Harșovschi.

Demersul său, mai ales în condițiile actuale, nu a rămas lipsit de ecou. Unii s-au referit punctual la situații din Suceava precum aceasta: „prin cartiere de ce nu trece nimeni? E zăpadă de 7cm la noi pe stradă. Noroc că trecem noi cu mașina și mai topim zăpada. Da, pe arterele principale e dată zăpada (la o parte – n.r.). Aseară, la ora 23:00, treceau mașinile (de deszăpezire – n.r.), dar în rest?”. Sau acesta: „ Nu uitați să intrați și în Burdujeni pe cele 3 străzi importante: Bujorilor, Amurgului și Tineretului, toate cu sens unic … foarte importante”. Un alt exemplu de sesizare în acest sens este și acesta: „ Ar fi fain și pe strada Petru Rareș să treacă un utilaj cu antiderapant că mai aveam puțin și opream în curte cu tot cu poartă”.

Alții însă aduceau în discuție chestiuni care nu privesc municipiul Suceava, ci zone din proximitatea acestuia: „ De s-ar mișca ceva și spre Şcheia/Moara/Ipotești bine ar fi că din zonele adiacente încă nu se observa mișcare” sau „și în Sf. Ilie e jale … Domnu’ primar de la Şcheia stă frumos la căldurică, nu prea îl interesează de votanți … Vin alegerile acuși …” ori „și totuși pe drumul Suceava – Botoșani (DN 29) ce se întâmpla?”. La toate astfel de situații, răspunsul viceprimarului a fost că nu poate Primăria Suceava să intervină, neavând competențe legale pe raza altor localități.

Au fost și situații în care Lucian Harșovschi s-a contrat cu unii din cei care postau diverse comentarii, ca de exemplu un anume Petru Maxemiuc. „Bine că ții la poză trei utilaje din 6 (aluzie evidentă la una din pozele încărcate de viceprimar pe contul său în care, într-adevăr, apar trei utilaje de deszăpezire pe sensul de mers de la Palatul de justiție la Policlinica Areni – n.r.), și pe drumuri e nenorocire . Cred ca sunteți nebuni dacă ați ajuns la concluzia că pentru Suceava sunt suficiente 6 utilaje (comentariul era postat la o primă informare pe contul de facebook al edilului, nu la update-ul făcut în care s-a precizat că numărul utilajelor a crescut la 15 – n.r.) … Înțelegem că trebuie să faceți și voi un ban, dar daunele noastre și timpul pierdut pe străzi … apropo, puneți și sare în sărărițe că din cât am observat nu ați dat sare nici cât pune mama în ciorbă”, a încheiat, ironic, Petru Maxemiuc. Răspunsul lui Lucian Harșovschi a fost postarea unui filmuleț în care arăta cum se prezintă strada principală (de la Metro în sus) și intervenția a două utilaje de deszăpezire. „Felicitări! (referindu-se la cum arăta porțiunea respectivă de stradă ca urmare a intervenției de deszăpezire), doar că oricât am vrea, trebuie să circulăm și pe alte străzi nu doar pe aceea de la Galeria la Orizont. De exemplu, utilajul pe care l-am întâlnit în șcheia spre variantă nu arunca deloc sare … și nu cred că e un drum neimportant”, a continuat Petru Maxemiuc. Răspunsul destul de prompt al viceprimarului a fost că „porțiunea despre care faceți referire nu cred că aparține de municipiul Suceava”. „Aveți dreptate, probabil, orașul e ok, dar cum ieși din el, în orice direcție … pomenești sfinți de care nici nu știai că există”, a continuat Petru Maxemiuc, probabil dându-și seama că pe lângă observațiile despre drumurile lăturalnice din Suceava (comentarii de acest gen fiind făcute și de alții), cele sesizate cu privire la Şcheia nu sunt de competența Sucevei. (D.P.)