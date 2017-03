Ecograf de ultimă generație la Spitalul Bethesda

La această unitate spitalicească a fost dat în folosință noul model de ecograf de la General Electric, Voluson E8, care are în structura lui ultimul soft folosit pentru ecografii de înaltă definiție în urmărirea sarcinilor și în diagnosticul prenatal. In dotarea clinicii Bethesda a intrat și un aparat de screening auditiv al nou-născuților

In scopul menținerii dotării tehnice a clinicii Bethesda la cele mai înalte standarde, conducerea acestei unități spitalicești a anunțat ieri achiziționarea și punerea în funcțiune a celui mai nou model de ecograf de la General Electric, Voluson E8, care are în structura lui ultimul soft folosit pentru ecografii de înaltă definiție în urmărirea sarcinilor și în diagnosticul prenatal. Achiziția acestui nou tip de ecograf completează dotarea clinicii și asigură accesul la cele mai performante imagini ecografice, de înaltă rezoluție. In acest moment, în clinica Bethesda se poate efectua întreaga gamă de ecografii 2D/3D/4D de obstetrică și ginecologie. Valoarea investiției se ridică la suma de aproximativ 100.000 de euro, iar medicul Mihaela Pantea este cea care utilizează noua achiziție a spitalului. “Imaginile sunt de o claritate superioară, iar ecografia este o investigație non invazivă și se poate face în mod repetat fără să existe efecte secundare asupra fătului”, a explicat medicul ginecolog Mihaela Pantea.

In dotarea Spitalului privat Bethesda a intrat și un aparat pentru screeningul auzului la nou-născuți, pentru depistarea precoce a hipoacuziei. Dacă această problemă nu este depistată la timp, părinții o vor remarca în jurul vârstei de doi ani, când vor observa lipsa de dezvoltare a limbajului. “Investiția este de aproximativ 6.000 de euro și considerăm că merită pentru că va da siguranță mămicilor în ceea ce privește starea de sănătate a nou-născuților”, a completat managerul clinicii, medicul Stefan Pușcașu.

Pe lângă toate aceste dotări mai trebuie menționat faptul că în prezent, la Clinica Bethesda se tratează toate stadiile de evoluție ale hemoroizilor, inclusiv prin cea mai nouă metodă, și anume cea a ligamentelor elastice, prin care hemoroidul este legat la bază cu un inel de cauciuc, întrerupându-se astfel fluxul sanguin.

Toate aceste dotări vor contribui la următoarea evaluare a unității spitalicești și o vor ajuta să se apropie de punctajul de 100%, deoarece la ultima evaluare, Spitalul și Policlinica Bethesda au obținut un punctaj de 94,13%. “Am primit luni certificatul de acreditare unde este specificat punctajul, și anume 94,13%. Am pierdut puncte, dar nu din cauza dotărilor sau a profesionalismului medicilor, ci pentru că la clădirea spitalului este nevoie de o scară exterioară pentru evacuarea pacienților. Din acest motiv nu am primit încă certificatul ISU și în prezent funcționăm pe bază de autorizație. Cât de curând vom începe lucrările pentru montarea acestei scări, valoarea lucrărilor fiind de aproximativ 30.000 de euro, iar la următoarea evaluare sperăm că ne vom apropia foarte mult de punctajul maxim”, a declarat medicul Stefan Pușcașu, managerul Bethesda. (Cristina RUSTI)