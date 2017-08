După scandalul elevilor cu toxiinfecție alimentară, pensiunea “Casa Elena” din Gura Humorului a fost închisă. Pe lângă mizeria din bucătărie, s-a găsit E.coli la angajați și în mâncare

Această decizie a fost luată după ce verificările DSP și DSVSA au scos la iveală nereguli grave și mizerie în bucătărie. Concret, s-a descoperit E.coli în ciorba de porc, bacteria fiind prezentă și la un angajat de la bucătărie. In cursul zilei de joi va avea loc un nou control al inspectorilor DSVSA pentru a se constata dacă au fost remediate neregulile. După ce Pensiunea “Casa Elena” a fost amendată de DSVSA cu suma de 2.000 de lei, se pare că și inspectorii sanitari pregătesc o amendă în valoare de 4.000 de lei

Activitatea Pensiunii “Casa Elena” din Gura Humorului a fost sistată pentru o perioadă de trei zile, interval în care administratorii locației trebuie să remedieze neregulile constatate, mai exact, trebuie să facă curățenie, să dezinfecteze și să igie­nizeze blocul alimentar, urmând ca după această perioadă să se recolteze probe de sanitație de pe suprafețe. “Am dat un termen de o săptămână, pentru remedierea neregulilor constatate, iar în cursul zilei de joi, inspectori din cadrul instituției vor efectua un re-control. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și-au atribuit dreptul de recoltare a probelor. Noi trebuia să mergem să recoltăm probe din materia primă folosită pentru prepararea meniului și să verificăm lotul de marfă, dar nu am mai găsit nimic. Din rezultatele DSP-ului am înțeles că s-a găsit E.coli în ciorba de porc, aceeași bacterie fiind prezentă și la un angajat din bucătărie”, am aflat de la medicul ­ve­terinar Ioan Corduneanu, director general în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. In cursul acestei săptămâni, atât inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică, cât și cei din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor se vor deplasa la Pensiunea “Casa Elena” din Gura Humorului pentru a constata dacă pensiunea își poate relua acti­vitatea și dacă viitorii turiști care vor mânca acolo sunt în siguranță și nu riscă să ajungă la spital.

Vă reamintim că mai mulți copii din Craiova au ajuns la spital la începutul săptămânii trecute, cu simptome de toxiinfecție alimentară. Mai exact, șase elevi și trei cadre didactice aflați în tabără în Bucovina au avut nevoie de îngrijiri medicale, aceștia acuzând că au început să se simtă rău după ce au mâncat la această locație. Elevii, veniți în tabără, făceau parte dintr-un grup de 47 de copii, însoțiți de șase cadre didactice și au fost cazați la Pensiunea Roua Voronețului, dar au mâncat la Complexul Turistic “Casa Elena”. Atât elevii, cât și profesorii au povestit că au început să aibă dureri de burtă, de cap, stări de greață și amețeală, văzându-se nevoiți în final să solicite ajutor specializat. Un profesor a fost cel care a sunat la 112 și a povestit că mai mulți elevi au simptome de toxiinfecție alimentară. Atât elevii, cât și cadrele didactice au fost preluați de mai multe echipaje ale Ambulanței și transportați la Spitalul din Gura Humorului, unde au fost diagnosticați cu toxiinfecție alimentară. Unul dintre copii a fost transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații de specialitate. (C. R.)