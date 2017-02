După 1 martie, Primăria va lua primele măsuri pentru fluidizarea traficului pe Calea Unirii

In primul rând va fi desființată trecerea de pietoni din zona Bazarului u în zona Shopping City va fi adoptată circulația de tip undă verde, semafoarele fiind sincronizate astfel încât să nu mai fie blocaje în trafic

Edilul muncipiului Suceava a arătat ieri că din bugetul pentru acest an, două milioane de lei au fost prinse pentru sistematizare rutieră. Acești bani vor fi folosiți pentru realizarea lucrărilor care să ducă la îmbunătățirea circulației în municipiu, la realizarea de marcaje rutiere, semafoare. In buget a fost alocată și suma de 200.000 de lei pentru amenajarea unei pasarele în zona Shopping City. Acesta a mai arătat că, printre măsurile ce vor fi adoptate pentru îmbunătățirea circulației rutiere se numără: adoptarea circulației de tip undă verde în zona Shopping City, desființarea trecerii de pietoni din zona Bazarului, precum și construirea unei pasarele. Cea mai importantă lucrare pentru îmbunătățirea traficului o reprezintă în continuare amenajarea unui al treilea pod peste râul Suceava.

“După 1 martie sau după aprobarea bugetului – sperăm să vină în sfârșit primăvara – vom merge la fața locului și ne vom ocupa de sistematizarea rutieră în zona Calea Unirii, acolo unde am spus că vrem să facem niște amenajări. Avem prinși banii în bugetul Consiliului Local și pentru o pasarelă, pentru amenajări în zonă, pentru undă verde. Unda verde o vom face pe două segmente: unul de la intrarea în oraș până la Mirăuți sau până la Traian Vuia, iar celălalt de la Bazar până în Burdujeni, în așa fel încât să putem sincroniza toate aceste semafoare. Am fost pe teren și în cursul zilei de ieri (n.r. marți) pe această temă cu specialiști din Primărie. Trebuie să facem ceva. Rămâne o problemă de grad zero pentru mine să putem face ceva, așa cum am spus, până la sărbătorile de Paști, atunci când se aglomerează din nou orașul, să încercăm să fluidizăm traficul, până vom face noul pod peste râul Suceava. Analizăm și posibilitatea unei pasarele mai înspre Shopping City. Pentru pasarelă a fost prinsă suma de 200.000 de lei. Am fost în zonă cu cei de la domeniul public, vom pune niște garduri mai înalte, pentru că oamenii nu vor respecta regulile de circulație din zonă și vor încerca să treacă, dar astfel nu vor mai avea posibilitatea. Vom face tot posibilul să fluidizăm traficul în zona respectivă”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Printre cele mai importante lucrări ce trebuie făcute pentru îmbunătățirea circulației rutiere din municipiu se numără, în primul rând, un nou pod peste râul Suceava, care va prelua o parte importantă din mașinile care momentan trec prin zona Calea Unirii și sugrumă circulația în zonă.

Măsurile ce vor fi luate acum, în primăvară, au rolul de a îmbunătăți circulația din zona comercială până la construirea podului.

Printre măsurile propuse de realizatorii studiului de trafic din zona comercială a Sucevei se numără și unele care nu pot fi aplicate momentan, întrucât presupun modificări la trotuarele din zonă, unde au fost realizate lucrări pe fonduri europene care se află în garanție până în 2018. (Alexandra IONICA)