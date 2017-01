Dumitru Morhan – arestat din nou în Ucraina, pentru a fi extrădat în România

Afaceristul sucevean nu a reușit să obțină cetățenia ucraineană, iar organele judiciare române au cerut din nou extrădarea sa pentru executarea unor condamnări pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Tribunalul Suceava va judeca săptămâna aceasta o confirmare de redeschidere a urmăririi penale în ceea ce îl privește fostul afacerist Morhan

După ce a jucat cu instanțele ro­mânești și ucrainene multă vreme un fel de “alba – neagra” cu dosare, fostului afacerist sucevean Dumitru Morhan pare că i s-a cam terminat sejurul în țara vecină. Zilele trecute, autoritățile ucrai­nene au decis rearestarea sa, în baza unui mai vechi mandat solicitat de partea română. In anul 2014, Dumitru Morhan a scăpat de arest pentru că ar fi depus solicitare de obținere a cetățeniei ucrainene. Solicitarea i-a fost însă, la sfârșitul anului 2016, respinsă. De menționat că suceveanul fugar a fost reținut în baza unui mandat ce nu are nicio legătură cu Suceava, ci a unuia de la instanțele din județul Ilfov, unde obținuse domiciliul în ultimii ani dinaintea încătușării sale. Pentru că nu i-a fost acordată calitatea de cetățean ucrainean, vechea solicitare a IPJ Ilfov – Serviciu de urmărire penală a acționat prompt și a solicitat părții ucrainene reți­nerea în vederea extrădării a cetățeanului român Dumitru Morhan.

Tribunalul Suceava analizează în această săptămână redeschiderea urmăririi penale într-un nou dosar marca Dumitru Morhan In dosarul 5957/86/ 2016, s-a cerut confirmarea redeschiderii urmăririi penale ce îl vizează pe Dumitru Morhan, în calitate de făptuitor, solicitare venită din partea procurorilor. Pe data de 18 ia­nuarie a.c., urmează să se judece această cerere. Fără a cunoaște mai mult din conținutul acestui dosar, arătăm doar că solicitarea a venit în confirmare cu articolul 335, alineatul 4 din Noul Cod de Procedură Penală (NCCP). Articolul 335 din NCCP arată că reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi penale se poate face, în cazul alineatului invocat în ca­zul lui Dumitru Morhan – nr.4 din amin­titul articol, în următoarele condiții: “Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult trei zile, sub sancțiunea nulității. Judecătorul de cameră preliminară ho­tărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea și a suspectului sau, după caz, a ­inculpatu­­lui, asupra legalității și temeiniciei ordonanței prin care s-a dispus re­deschiderea urmăririi penale iar încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.“

O încercare de extrădare nereușită în luna noiembrie a anului trecut In a doua jumătate a lunii noiembrie, anul trecut, Tribunalul Suceava constatase încă o dată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se solicita extrădarea lui Dumitru Morhan, ce­tățean român, pentru executarea pe­depsei de 3 ani de închisoare și ­inter­zicerea unor drepturi civile, ca pedeapsă complementară. Am arătat atunci cum interersantul pesonaj Dumitru Morhan, fost om de afaceri sucevean, care a ispășit o perioadă de pedeapsă în penitenciarele românești, a fost pus în libertate de autoritățile românești. Stiind probabil mai bine decât judecătorii că, dacă aceștia s-ar fi aplecat mai cu atenție asupra dosarului său, ar fi constatat că trebuie să îl reîncarcereze, Morhan a decis să părăsească teritoriul României, “refugiindu-se” în țara vecină, Ucraina. O acțiune de acum mai bine de un an a autorităților române de a-l readuce în țară pe Dumitru Morhan pentru a-și continua condamnarea în sistemul penitenciar național nu a avut izbândă.

Cum nu au reușit până acum autoritățile din România să îl repatrieze pe Dumitru Morhan din Ucraina

Am arătat cu un alt prilej faptul că din zona în care se consideră “exilat”, alteori “refugiat”, omul de afaceri sucevean Dumitru Morhan își încearcă lună de lună norocul, cerând instanțelor din România, care l-au condamnat definitiv pentru mai multe infracțiuni, să accepte contestația împotriva sentinței pronunțate definitiv pe numele său în anul 2014, când, beneficiind de o lipsă de coordonare între instanțe și autoritățile judiciare, afaceristul sucevean s-a refugiat în Ucraina, unde, spune el însuși, în destul de desele declarații oferite presei, trăiește destul de bineba mai mult, inițiază afaceri de anvergură, conform propriilor sale declarații. In vara anului trecut, Curtea de Apel Suceava a respins ca nefondată contestația formulată de Dumitru Morhan împotriva sentinței penale nr. 110 din data de 09.05.2016 a Tribunalului Suceava. Mai adău­găm că în luna mai 2016, judecătorii de la Tribunalul Su­ceava au respins ca nefondată contes­tația la executare formulată de condamnatul Dumitru Morhan, privind anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.289 din 22.12.2014 emis de Tribunalul Suceava.

“Obiectiv de Su­ceava” a arătat și cu alte prilejuri faptul că dacă Morhan intră în România, va fi încătușat și trimis în penitenciar. In luna februarie a anului 2015, Dumitru Morhan a fost reținut de auto­ritățile judiciare din Ucraina, la cererea instanțelor din Suceava. Mai întâi, Tribunalul Suceava a constatat că sunt îndeplinite condițiile pre­văzute de lege pentru a se solicita ex­trădarea cetățeanului român Morhan Dumitru, condamnat pentru executarea pedepsei de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, stabilită prin sentința penală pronunțată de Tribu­nalul Suceava în dosarul nr. 7625/314/2014, modificată în parte și rămasă definitivă prin decizia penală din 22.12.2014 pronunțată de Curtea de Apel Suceava. Dumitru Morhan ar fi fost reținut de Poliția ucraineană, care a pus în aplicare un mandat internațional de arestare emis de autoritățile judiciare românești în 23 iunie 2014. In baza acestei hotărâri, Tribunalul Suceava a emis mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea pentru Dumitru Morhan. Curtea de Apel a confirmat decizia Tribunalului, însă în acest interval, după ce Mor­han ar fi fost ținut în arest la Cer­năuți, a fost pus în libertate de autoritățile din Ucraina. A declarat ulterior unor jurnaliști că a fost în fapt o ne­înțelegere și a fost pus în libertate fără niciun fel de restricție. (Neculai ROSCA)