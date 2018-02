DSP le recomandă medicilor și asistenților școlari să trimită acasă elevii răciți

In cursul săptămânii trecute, 4.241 de suceveni au avut nevoie de asistență medicală din cauza infecțiilor căilor respiratorii. 19 dintre aceștia au fost diagnosticați cu gripă

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava încearcă să impună, conform recomandărilor Ministerului Sănătății, ca în grădinițe și școli, în fiecare dimineață, cadrele medicale să realizeze un triaj, astfel încât să poată fi evitată răspândirea virusului gripal. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor de gripă, Ministerul Sănătății a DSP trebuie să se asigure că unitățile sanitare din subordine instituie toate măsurile necesare pentru protecția personalului și a pacienților. Astfel, managerii de spitale au obligația să se asigure că sunt respectate cu strictețe măsurile igienico-sanitare în unitățile sa­nitare și că personalul medical are la dispoziție și poartă echipamentul de protecție. De asemenea, Ministerul Sănătății a solicitat Direcției de Sănătate Publică să prezinte în cel mai scurt timp o situație a stocurilor de medicamente antivirale specifice pentru gripă existente în spitale și, după caz, să solicite suplimentarea stocurilor, astfel încât să fie disponibile medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților internați. Toate farmaciile trebuie să se aprovizioneze cu medicamentele și produsele necesare prevenirii și tratării gripei. „Având în vedere că s-a reluat activitatea preșcolară și școlară, este necesar ca în grădinițe și școli, în fiecare dimineață, cadrele ­me­dicale să realizeze un triaj, astfel încât să poată fi evitată răspândirea virusului gripal. De asemenea, cadrele didactice, în cazul în care au suspiciuni legate de starea de sănătate a copiilor, trebuie să semnaleze cadrelor medicale acest lucru”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

Dat fiind că sezonul de gripă se estimează că va dura până la finalul lunii martie și chiar începutul lunii aprilie, specialiștii recomandă vaccinarea ca cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu virusurile gripale. De asemenea, măsurile de igienă personală, cum ar fi spălarea cu apă și săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse și respectarea unui regim de viață sănătos – alimentație bazată pe legume și fructe, odihnă și mișcare – sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii, și în special prin gripă. O altă modalitate de a preveni răspândirea virusului gripal este izolarea la domiciliu în cazul diagnosticării cu gripă și evitarea contactului cu alte persoane.

In ultimele șapte zile, medicii suceveni au diagnosticat 19 persoane cu afecțiuni compatibile cu gripa, 15 dintre ele având nevoie de spitalizare. In aceeași perioadă, numărul celor diagnosticați cu viroze respiratorii și pneumonii a ajuns la 4.222 de cazuri, în creștere față de săptămâna precedentă, când 3.737 de suceveni au avut nevoie de asistență me­dicală. Astfel, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 3.203 cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul acestora fiind mai mare față de săptămâna precedentă, când numărul sucevenilor diagnosticați cu viroze respiratorii a fost de 2.904 persoane. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, respectiv 1.063 de cazuri, apoi la persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, cu 704 cazuri de îmbolnăviri. In acest clasament urmează copiii cu vârste cuprinse între doi și patru ani, cu 551 de cazuri și persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani, cu 336 de cazuri, categorie urmată de cei cu vârsta de peste 65 de ani, cu 280 de îmbolnăviri. In rândul nou-născuților cu vârsta de până într-un an au fost 269 de cazuri. Dintre pacienții diagnosticați cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 101 au fost internați pentru tratament de specialitate.

In aceeași perioadă, la nivelul județului Suceava s-au mai înregistrat și 1.019 cazuri de preumonii, 122 de pacienți necesitând spitalizare. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 253, s-au înregistrat în rândul sucevenilor cu vârsta între 15 și 49 de ani, iar printre copiii cu vârsta între cinci și 14 ani au fost 180 de cazuri de pneumonii. 170 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani s-au îmbolnăvit tot în ultima săptămână, la care se adaugă 148 de cazuri diagnosticate printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Printre copiii cu vârsta cuprinsă între doi și patru ani au fost diagnosticate în cursul săptămânii trecute 140 de cazuri de pneumonii. In aceeași perioadă au ajuns la medic, fiind diagnosticați cu pneumonie, și 128 de nou-născuți, cu vârsta de până într-un an. Dintre acești pacienți, 122 au avut nevoie de tratament de specialitate într-o unitate spitalicească.

După cum reiese din datele statistice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava, în acest sezon au fost vaccinați gratuit, împotriva gripei, 27.852 de suceveni. (Cristina RUSTI)