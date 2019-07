Drumul Via Transilvanica a fost inaugurat, ieri, la Putna

Via Transilvanica este un proiect al Asociației Tășuleasa Social, care constă în amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj, cu o lungime de 1000 km, care pornește de la Putna, din Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta-Turnu Severin. Fiind un traseu public, este destinat tuturor iubitorilor de drumeție, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare. La borna fixată simbolic ieri la Putna s-au adunat alături de Alin Ușeriu, președintele asociației, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, cunoscutul actor Marcel Iureș, în calitate de ambasador al asociației Tășuleasa Social, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, parteneri și sponsori strategici ai proiectului, organizații locale, voluntari

Inaugurarea Drumului Via Transilvanica din județul Suceava a avut loc ieri, 22 iulie, începând cu ora 11:00, în localitatea Putna. Gazdă a evenimentului a fost Starețul Mănăstirii Putna, Arhimandrit Melchisedec Velnic. Alegerea Mănăstirii Putna ca „punct final” al Drumului Via Transilvanica nu a fost întâmplătoare, ci este legată de faptul că acolo este înmormântat domnitorul Ştefan cel Mare.

La eveniment au luat parte ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, cunoscutul actor Marcel Iureș, în calitate de ambasador al asociației Tășuleasa Social, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, partenerii și sponsorii strategici ai proiectului, organizații locale, voluntari, locui­tori din zonă și mass-media locală și națio­nală.

Via Transilvanica este un proiect al Asociației Tășuleasa Social, inceput în 2018, care constă în amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj, cu o lungime de 1000 km, care pornește de la Putna, din Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta-Turnu Severin.

Președintele Tășuleasa Social, Alin Ușeriu, a spus că fără sprijinul autorităților și al sponsorilor, drumul Via Transilvanica nu ar fi putut fi inaugurat. Ministrul Ioan Deneș i-a felicitat pe inițiatorii proiectului și a lansat o invitație către iubitorii de frumos, către cei interesați de istorie și către cei care cred că mai au multe de aflat despre România să parcurgă cele șapte trasee ale drumului Via Transilvanica.

Şi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a felicitat pe inițiatorii proiectului pentru că au inclus și frumoasa Bucovină în traseul Via Transilvanica. „Aici, la câțiva metri de mormântul celui mai mare român, în Ierusalimul neamului românesc, la Putna, se inaugurează Via Transilvanica. Noi, bucovinenii, avem niște antecedente legate de organizarea acestor forumuri de drumeții. În 2009 am inițiat proiectul pe 1.000 de kilometri din Viena până la Putna și atunci temerari bicicliști au pornit în pelerinaj”, a precizat Gheorghe Flutur. El are în plan construirea, pe traseu, a „Casei Pelerinului”.

Directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, s-a declarat încântat de proiectul inițiat de Tășuleasa Social, susținând că parteneriatul dintre instituția pe care o conduce și Asociația condusă de Alin Ușeriu este o onoare și, totodată, o responsabilitate.

Actorul Marcel Iureș a ținut să îi laude pe oamenii implicați, subliniind că sunt niște eroi și afirmând că „modernitatea vestică a adus în România o mașină de făcut campioni”.

Ultramaratonistul Tibi Ușeriu, ambasadorul proiectului Via Transilvanica, alături de Marcel Iureș, s-a declarat încântat de faptul că și în România există un traseu omologat și bine stabilit, pe care va putea alerga.

Scopul proiectului este să pună în valoare bogățiile cultural-istorice și naturale ale României, cu reflectare atât în comunitățile locale, cât și cu ecou internațional. Fiind un traseu public, este destinat tuturor iubitorilor de drumeție, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare. Via Transilvanica străbate zece județe, zone de mare importanță culturală, istorică și naturală, fiind în același timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în țara noastră.

Unul dintre motivele pentru realizarea traseului Via Transilvanica au fost poveștile pe care încă nu le cunoaștem și care așteaptă să fie descoperite și povestite. „Una dintre poveștile aproape incredibile este aceasta: distinsul domn Vișan Corneliu Mircea Alexandru și câinele său au pornit pe 16 iunie 2019, la ora 13:30 din Drobeta-Turnu Severin, pe Via Transilvanica, până în capăt, către Putna. Mergând după harta provizorie de pe site, pe cărările încă nemarcate (lucru nerecomandat de noi), a ajuns deja și prin zona noastră, cu gândul să termine toată Via Transilvanica, până la Putna (de la noi până la Putna având deja marcaje și borne). Desigur că văzând artiștii sculptori la treabă, domnul Vișan a făcut și o contribuție, o bornă, de dragul acestui drum frumos. Din păcate, noi nu avem puterea și resursele să marcăm și să finalizăm traseele pe județe la fel de repede cât se umblă deja pe acest traseu. Lucru care ne bucură, de fapt, și ne încurajează să facem tot posibilul să-l terminăm cât de repede, ca mai apoi oameni ca și domnul Vișan să-l poată parcurge în siguranță. Cale bună, domnule Vișan, să ajungeți cu bine până la capăt!”, se arată într-o recentă postare pe contul de Facebook al proiectului Via Transilvanica. (D.P.)