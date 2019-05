DouÄƒ surori din Dorna Candreni au fost reÈ›inute pentru escrocherii bancare

In perioada 2015 – 2018, cele două, folosindu-se de identitatea unor persoane în vârstă sau cu probleme, fie câștigându-le încrederea, fie falsificându-le actele fără știrea lor, au reușit să obțină împrumuturi bancare, cu complicitatea unor angajați care acordau creditele. O rețea întreagă este implicată în acest dosar, sub acuzații de fals, uz de fals și înșelăciune. 16 persoane care au contribuit într-un fel sau altul la escrocherie sunt urmărite penal pentru săvârșirea a 46 de infracțiuni. Prejudiciul depășește 90.000 lei. Sâmbătă, în urma unor percheziții domiciliare și la o firmă din Dorna Candreni, cele două surori au fost reținute

Sâmbătă, 11 mai, polițiștii au efectuat trei percheziții pe raza comunei Dorna Candrenilor, la domiciliile surorilor Cristina R., de 46 de ani, și Mariana N., de 51 de ani, precum și la punctul de lucru al unei firme din localitate. Cele două se foloseau de identitatea unor persoane în vârstă sau cu probleme, cărora le copiau actele și le falsificau semnăturile pentru a face împrumuturi la unități bancare și nebancare, totul cu complicitatea unor angajați care acordau creditele.

După audierea celor două surori în calitate de suspecte s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, ambele ajungând în Arestul I.P.J. Suceava.

La data de 25 martie s-a dispus începerea urmăririi penale în acest dosar complex față de 16 persoane pentru săvârșirea a 46 de infracțiuni (înșelăciune, fals sau uz de fals), stabilindu-se că în perioada 2015 – 2018 numita Cristina R. a identificat persoane în vârstă, singure sau cunoscute consumatoare de băuturi alcoolice, pe care sub pretextul că are probleme grave în familie le inducea in eroare, determinându-le să facă împrumuturi pe la diferite unități bancare sau nebancare, luându-le apoi banii împrumutați.

De asemenea, cu complicitatea lucrătorilor de la instituțiile bancare și nebancare, contractele erau încheiate fără ca persoanele să fie de față pentru a le semna. Pentru a obține împrumuturile, femeia s-a folosit de adeverințe de venit false sau a falsificat cupoane de pensii în așa fel încât persoanele în cauză se fie eligibile pentru împrumut.

Totodată, Cristina R. și sora ei, Mariana N., de 51 de ani, din aceeași localitate, s-au folosit de copii după buletin sau cărți de identitate ale unor persoane care nu au cunoștință de împrumuturile contractate, semnăturile acestora fiind falsificate de persoana care a beneficiat de bani, cu acordul angajaților de la instituțiile bancare sau nebancare care acordau creditul.

Pentru ducerea la îndeplinire a activității infracționale, cele două surori au beneficiat de complicitatea mai multor persoane care au emis adeverințe de venit false sau au semnat contractele de împrumut, având calitate de titular de împrumut sau girant, cu toate că au știut faptul că unele acte sunt false sau falsificate sau unele persoane stipulate în contract nu au fost de față, prejudiciul fiind de peste 90.000 lei. (O.S.)