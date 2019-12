Două persoane, soț și soție, s-au plâns ca le este rau si au fost duse la spital, după o deratizare într-un bloc din Suceava

Două persoane, soț și soție, au fost duse la spital, sâmbătă, in jurul orei 12.00, în urma unei acțiuni de deratizare pe scara unui bloc din Suceava. Potrivit ISU, pe scară sunt 18 apartamente, însă la 15 nu a răspuns nimeni. Nu s-a impus evacuarea locatarilor.

ISU Suceava a transmis, sâmbătă, in jurul orei 12.00, că doua persoane au reclamat că se simt rău, în urma unei acțiuni de deratizare pe casa scării unui bloc de vizavi de METRO, din orașul Suceava.

„Cele doua persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. S-a intervenit la fața locului cu o ambulanță SMURD TIM și una SAJ, precum și echipajul CBRN. În măsurătorile efectuate nu s-au găsit valori pozitive la substanțe toxice”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Potrivit acestora, pe scara blocului sunt 18 apartamente, iar după monitorizare, la 15 dintre ele nu a răspuns nimeni, iar la alte două, persoanele din interior au declarat că nu au probleme. Astfel, doar cele două persoane transportate la spital, soț și soție, au acuzat stări de rău.



„Se masoara in continuare, intram si-n apartamente, concomitent ventilam casa scarii, atat natural, cat si cu un ventilator de mare putere. Stam pana cand suntem siguri ca nu sunt probleme, iar cetatenii pot sa revina in apartamente linistiti”, a transmis ISU Suceava.

In jurul orei 13.30, misiunea pompierilor s-a incheiat, consierandu-se ca nimeni din scara respectiva nu este in pericol, iar proprietarii se pot intoarce linistiti in apartamente.