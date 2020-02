Doua persoane ranite in urma unui accident intre un camion si un autoturism, la Rosiori (FOTO)

Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, a avut loc un accident rutier pe DN2, pe raza localitatii Rosiori, in care au fost implicate un autocamion si un autoturism in care se aflau doua persoane.

Una dintre persoanele din autoturism a fost incarcerata si extrasa de catre pompierii militari. Ingrijiri medicale a primit si cea de-a doua persoana din autoturism. Soferul autocamionului nu a avut nevoie de ingrijiri medicale

Cele doua victime (un barbat si o femeie, care a fost incarcerata) au fost transportate la Spitalul din Falticeni, ambele fiind constiente si cooperante

La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.