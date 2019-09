Doua persoane dintr-un Passat cu numere de Suceava, grav ranite intr-un accident aproape de Iasi (FOTO)

Joi dimineata, o autoutilitară marca Volkswagen cu numere de Brașov, care circula dinspre Târgu Frumos spre Iași, a pătruns pe contrasens într-o curbă din zona localității Bălțați și a izbit trei mașini. Primul autoturism lovit a fost un Volkswagen cu numere de Iași, apoi a fost agățat un Mercedes cu numere de Neamț care circula în spate și ultima mașină lovită puternic a fost un alt Volkswagen (Passat) cu numere de Suceava. Toate cele trei vehicule circulau spre Iași, relateaza Ziarul de Iasi.

Două persoane aflate în Passat au rămas încarcerate. De asemenea, șoferul autoutilitarei a fost prins între fiarele mașinii. Toți cei trei se află în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul “Sfântul Spiridon”. Conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 49 de ani, intrase în stop cardio-respirator, dar a răspuns la manevrele de resuscitare. Totuși, este în stare gravă.

In Passat-ul inmatriculat in Suceava se afla o fată de 19 ani, care are fractură de bazin si un tânăr de 24 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral și contuzii la mâini.

Persoanele aflate în Mercedes au asistat îngrozite la întreaga scenă și spun că în opinia lor, șoferul autoutilitarei a adormit la volan. Vehiculul căra canistre goale albe.

Echipaje de prim ajutor și de la Poliție au fost la fața locului. Accidentul s-a petrecut la ora 07:20. Drumul de la Bălțați la Iași a fost blocat.

Foto: ziaruldeiasi.ro