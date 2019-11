Două gări din județul Suceava, incluse în topul celor mai frumoase stații CFR din România

Publicația „Atlas geografic” a realizat un top al celor mai frumoase gări din țara noastră și a inclus în Top 10 două din stațiile CFR situate în județul Suceava. Este vorba despre gara Suceava (Burdujeni) și gara de la Vatra Dornei Băi. Despre Gara Burdujeni, cei de la Atlas geografic au precizat că a fost construită în 1902 (finalizarea construcției actuale a avut loc atunci, lucrările demarând cu 10 ani mai de­vreme) și că lucrarea a fost reali­zată după modelul gării elvețiene de la Fribourg. Despre Gara Vatra Dor­nei Băi, cei de la publicația „Atlas geografic” menționează că a fost realizată în 1910 și că are forma unui castel.

În top mai sunt incluse doar două gări din regiunea Moldovei – Iași și Piatra Neamț. Practic, dacă ținem cont că Burdujeniul este parte a Moldovei rămasă în cuprinsul Regatului României, se poate spune că trei din zece stații CFR ca frumu­sețe arhitecturală sunt din Mol­dova. Dacă ținem cont că Bucovina este, la originea ei istorică – nu neapărat și ca devenire identitară – parte din Moldova, atunci vom putea trage concluzia că în părțile Moldovei sunt cele mai multe gări frumoase din țară. Asta în condițiile în care Oltenia și Dobrogea nu au nicio gară inclusă în acest top iar Muntenia are doar trei gări incluse: Curtea de Argeș, Râmnicu Sărat și Sinaia. Din zona Crișanei și Maramureșului nu a fost inclusă nicio gară iar din Transilvania a reținut atenția celor de la „Atlas geografic” doar gara din Cluj. Banatul are incluse în acest Top 10 două gări: Arad și Băile Herculane. În opinia celor de la „Atlas geografic”, aceasta din urmă ar fi cea mai frumoasă de pe cuprinsul țării noastre.

Pe de altă parte, nu este lipsit de interes opiniile cititorilor, postate pe contul de facebook al respectivei publicații. Despre Gara Băile Herculane, cine­va a semnalat că este în paragină! „Nimănui nu-i pasă că pică!”, a comentat persoana în cauză. Un alt cititor – destul de avizat – susține că „Gara din Curtea de Argeș este copia gării din Comănești – Bacău construită în 1892 cu 6 ani mai devreme decât cea din Argeș … Re­gelui i-a plăcut atât de mult că a comandat ca și gara regală din Curtea de Argeș să arate identic… un comăneștean…”.

În general, după cum, a precizat destul de succint cineva, impresia este că „majoritatea stațiilor de CFR sunt neîngrijite și arată ca după război cu excepția câtorva”. Spre exemplu, un cititor comentează cu referire la Gara din Arad că „e superbă … și au combinat foarte fain trecutul cu modernitatea” iar replica unui recent absolvent de geografie ne introduce pe un „tărâm” mai pu­țin plăcut: „Da’ ia du-te la toaletă dacă ai ce aștepta după tren … În general gările parcă îs devastate în interior. Acum, holul se în­cearcă a fi curat, dar în rest, magazinuțe, wc, baruri, săli de așteptare jegoase”. Ce­lă­lalt îl contrazice și spune că, în afară de Băile Herculane, a fost o singură dată la toaleta gării și „am prins extrem de curat …”. „Ultima data, am prins wc mai curat în Vatra Dornei Băi, decât în Arad. La Cluj iar, au taxa la budă de parcă ai vrea să vizitezi și orașul pe ea, și condițiile lasă de dorit … mereu e stricat ceva de acolo”, după care continuă cu aprecieri nu tocmai plăcute față de două gări care nu au fost incluse în top – Oradea și Sibiu – și unde sunt niște opinii cu iz rasist. Celălalt confirmă situațiile prezentate și are, de ase­menea, un ton rasist. În schimb, un fost cadru la Colegiul Național „Mihai Eminescu” se întreabă de ce a pus Iașul pe locul 2 și adaugă opinia ei despre această gară: „Un disconfort total, beznă, lipsă de curățenie. Care wc, că nu există? Poate la Iași nord … cu asa un spațiu valorificat s-ar fi putut face o minune de gară, cu spații expoziționale, restaurante, cafenele curate … etc … nu e nimic, arată că în Evul mediu, îmi vine să plâng”. Concluzia poate fi însă rezumată în comentariul altui cititor: „Ce folos? Să le facem muzee pe toate, că nu mai avem căi ferate și nici trenuri”.

În ceea ce ne privește, mențio­năm că în top nu au fost incluse gările de la Sibiu, Oradea și chiar gara Suceava Nord (Ițcani) ori cea de la Botoșani cu toate că și aceste construcții au o valoare deosebită în peisajul urban. De asemenea, remarcăm că nici Gara de Nord nu este inclusă în top și nici gări cu aspect mai nou precum Timișoara Nord, Brașov sau Constanța. (Dan PRICOPE)