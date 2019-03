Dosare penale pentru patru șoferi prinși băuți la volan

Duminică, 10 martie, o patrulă de poliție din Vadu Moldovei, aflându-se în timpul serviciului de patrulare pe raza comunei Forăști, sat Manolea, a oprit în trafic pentru control, pe drumul comunal Manolea, autoturismul marca Seat Alhambra condus de Petru F., de 44 de ani, din comuna Forăști, sat Boura. Conducătorul auto emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea prelevării de mostre biologice pentru a se stabili alcoolemia. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului ”.

În aceeași zi, la ora 16.40, polițiștii orașului Broșteni, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare supraveghere și control trafic rutier pe raza de competență a orașului, au efectuat semnalul re­gulamentar de oprire autoturismului marca Peugeot 307 care circula pe D.N. 17 B, prin fața sediului poliției orașului. Conducătorul auto a fost identificat în persoana lui Cristian C., de 33 de ani, din municipiul Vatra Dornei. Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,44 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la U.P.U. Vatra Dornei, unde i s-au prelevat probe biolo­gice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. El s-a ales cu dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „condu­cere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Şi tot duminică, dar la ora 20.00, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Suceava a înregistrat cu aparatul radar autovehiculul marca Opel Astra în timp ce circula pe str. Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava cu viteza de 82 km/h (cu 32 km/h peste limita legală). Conducătorul auto, Florin M., de 40 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior i s-au recoltat două mostre biologice de sânge necesare pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au întocmit în cauză dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Un alt șofer a fost surprins conducând sub influența alcoolului în noaptea de duminică spre luni, la ora 01.50, când polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au oprit pentru control în localitatea Grămești autoturismul marca Volkswagen ce se deplasa pe D.C. 35, pe sensul de mers Grămești-Gropeni. Şoferul, Valentin C., de 23 de ani, cu domiciliul în comuna Bălcăuți, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul orașului Siret, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. El s-a ales cu dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. (O.S.)