Dosare penale pe numele a patru indivizi prinși băuți la volan

Patru indivizi prinși la volan cu alcoolemii cuprinse între 0,85 și 1,08 mg/l s-a ales cu dosare penale pe numele lor

La data de 28 iulie 2017, al ora 18.55, o patrulă din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Marginea a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul Volkswagen Golf condus de Simion Scheuleac, de 62 de ani, localnic. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

La data de 29 iulie 2017, la ora 20.53, agenții din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei, au oprit pentru control pe DC 82 din comuna Saru Dornei, autoturismul Suzuki condus de Gheorghe Luca, de 26 de ani, din comuna Saru Dornei. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea sub influența alcoolului.”

In aceeași zi, la ora 23.19, polițiștii din Gura Humorului au oprit pentru control pe DJ 178A, pe raza comunei Pârteștii de Jos, autoturismul Opel Vectra condus de Constantin Boca, de 51 de ani, din comuna Comănești. Acesta mirosea a băuturi alcoolice, astfel că a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Boca s-a ales cu un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere sub influența băuturilor alcoolice”.

In noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00.20, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au oprit pentru control pe un drum comunal din comuna Pătrăuți, autoturismul Volkswagen Golf condus de Constantin Zancu, de 22 de ani, din comuna Pătrăuți, care mirose a băuturi alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a șoferului s-a stabilit că acesta are o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i –au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Totodată, s-a constatat faptul că Zancu nu are permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. (D.Z.)