Dosare penale pe numele a doi tineri care s-au urcat băuți la volan

Cei doi aveau alcoolemii de 0,65 şi 0,67 mg/l, iar unul dintre ei nu avea permis de conducere

In noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.45, o patrulă din cadrul Secției nr.3 de Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe un drum din comuna Satu Mare maşina condusă de un localnic de 25 de ani. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoole­miei. Totodată, fiind făcute verificări în bazele de date, polițiştii au constatat faptul că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie auto. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” şi „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

In seara de 23 mai 2018, la ora 21.47, Poliția municipiului Suceava a fost anunțată că pe strada Amurgului din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar şoferul se află sub influența alcoolului. Din primele cercetări, polițiştii au stabilit faptul că în timp ce conducea maşina pe strada Amurgului din municipiul Suceava, un tânăr de 19 ani, din comuna Grăniceşti, a pierdut controlul asupra volanului şi a acroşat două autoturisme parcate regulamentar. Intrucât mirosea a alcool, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. (D.Z.)