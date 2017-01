Dorin Goian vrea să renunțe la funcția de președinte al Forestei

Fostul internațional român a anunțat că va demisiona de la conducerea echipei locale de fotbal din cauza faptului că autoritățile locale nu au alocat întreg bugetul promis pe anul trecut. “Galben-verzii” au așteptat în van achitarea ultimei tranșe de bani pe 2016, în va­loare de 250.000 de lei. “La începutul sezonului ne-am făcut niște calcule cât să ne cu­­­­prindă plapuma, calcule care, în lipsa acestor bani, nu ne ies la socoteală. Din păcate, la Su­ceava, a devenit o obișnuință ca echipa locală de fotbal să nu primească întreg bugetul pro­mis pe un an”, a declarat Dorin Goian u Foresta nu și-a plătit toate dările la stat pe anul 2016 și riscă să-i fie blocate conturile, iar jucătorii nu și-au primit salariile pe luna de­cembrie

Foresta este pe cale să rămână fără principalul vector de imagine din fruntea clubului, după ce Dorin Goian a anunțat că intenționeză să renunțe în această iarnă la funcția de președinte-executiv al grupării sucevene, după doar șase luni de la preluarea mandatului.

Motivul? Fostul inter­na­țional român este dezamăgit de faptul că autoritățile locale nu și-au onorat promisiunile și nu au alocat echipei locale de fotbal întregul buget promis pe anul trecut. Mai exact, ultima tranșă de bani, în valoare de 250.000 de lei, nu a mai ajuns în visteria clubului de pe Areni. Din această cauză, “galben-verzii” se confruntă în acest moment cu mai multe probleme de ordin financiar: nu au putut achita toate dările la stat pe 2016 și riscă să le fie blocate conturile, au rămas cu salariile restante către jucători pe luna decembrie și se văd în imposibilitatea de efectua cantonamentul de iarnă. Nu mai vorbim de achiziițiile de jucători.

“Mă văd în situația să renunț la funcția de președinte pentru că oamenii care m-au convins să vin la Foresta nu s-au ținut de cuvânt. Mă refer și la cei din Consiliul de Administrație al clubului. Mi s-a promis ceva în vară, dar din păcate promisiunile nu au fost onorate până la capăt. Deși aveam deconturile făcute și am așteptat până la finalul anului trecut, nu am mai primit ultima tranșă de bani din bugetul de anul trecut. Plus că mai aveam de primit o restanță de 35.000 de lei din tranșa a doua de buget. Ori, acești bani sunt pierduți. Clubul nu-i mai poa­­te accesa în 2017. La înce­putul sezonului ne-am făcut niște calcule cât să ne cuprindă plapuma, calcule care, în lipsa acestor bani, nu ne ies la socoteală. Si așa bugetul nostru era mic comparativ cu al altor echipe din Liga a II-a. Măcar să se achite în totalitate. Nu am cerut niciun leu în plus, doar ce ni s-a promis la începutul anului. Din păcate, la Suceava, a devenit o obișnuiță ca echipa locală de fotbal să nu primească întreg bugetul promis pe un an”, a declarat Dorin Goian.

“In ultimele luni, s-a auzit de Suceava în plan fotbalistic mai mult ca oricând”

Fostul internațional român speră ca succesorul său în funcția de președinte al Forestei să reușească mai mult. “Nu am fost cel mai bun președinte de club, dar am jucat și eu la un anumit nivel și știu cum reacționează un jucător când e vorba de bani. In afara țării, oamenii se țin de cuvânt. Când am venit în vară la Foresta, jucătorii care au rămas în lot aveau restanțe salariale de patru luni de zile, dar am reușit încet-incet să-i aduc cu banii la zi. Sper ca persoana care va veni în locul meu să facă mai multe. Eu am încercat și cred că, în ultimele șase luni, s-a auzit de Suceava în plan fotbalistic mai mult ca oricând în ultimii ani”, a precizat Goian.

Anul trecut, Primăria ­Munci­piului Suceava a aprobat un buget de 1.700.000 de lei pentru echipa locală de fotbal. In conturile Forestei (ex. Rapid CFR) au ajuns însă numai 1.415.000 de lei.

Cu sau fără Dorin Goian în funcția de președinte, lotul divizionarei secunde Foresta se va reuni miercuri, pe stadionul Areni, în vederea începerii pregătirilor pentru partea secundă a Ligii a II-a. (Dănuț CHIDOVET)