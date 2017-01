Dorin Goian a renunțat în mod oficial la funcția de președinte-executiv al Forestei

Atribuțiile fostului internațional român vor fi preluate de președintele Consiliului de Ad­mi­nistrație, Andrei Ciutac, și de directorul sportiv Dănuț Perjă. “Facem eforturi să ne con­­tinuăm activitatea în condiții normale. Prioritar este să găsim bani pentru plata salariilor jucătorilor pe luna decembrie și pentru stagiul de pregătire centralizată de la Câmpulung”, a precizat Andrei Ciutac. Reunirea lotului Forestei este programată luni, la stadionul Areni

Cinci luni de zile. Atât a durat colaborarea dintre Dorin Goian și Foresta Suceava. Fostul internațional român a renunțat marți, în mod oficial, la funcția de președinte-executiv al clubului din Areni.

Atribuțiile lui Dorin Goian vor fi preluate de președintele Consiliului de Administrație, Andrei Ciutac, și de directorul sportiv Dănuț Perjă.

“Am încetat colaborarea cu Dorin Goian. El și-a exprimat dorința de a pleca de la club, astfel că am încetat de comun acord raporturile contractuale dintre cele două părți. Facem eforturi să ne continuăm activitatea în condiții normale”, a anunțat președintele Consiliului de Administrație al clubului Foresta, Andrei Ciutac, care a precizat că funcția de președinte-executiv va rămâne vacantă.

Dorin Goian a anunțat încă de duminica trecută, în exclusivitate pentru Obiectiv, că va demisiona din funcția de președinte-executiv al Forestei din cauza faptului că autoritățile locale nu au acordat echipei locale de fotbal întreg bugetul promis pe anul trecut.

“Renunț pentru că oamenii care m-au convis să vin la Foresta nu s-au ținut de cuvânt. Mi se promis ceva în vară, dar, din păcate, promisiunile nu au fost onorate până la capăt. Deși aveam deconturile făcute și am așteptat până în ultima zi a anului trecut, nu am mai primit ultima tranșă de bani din bugetul pe 2016. Nu am solicitat niciun ban în plus, ci doar ce ni s-a promis. Din păcate, la Suceava, a devenit o obișnuiță ca echipa de fotbal să nu primească întreg bugetul pe un an de zile” și-a motivat Dorin Goian decizia.

Concret din bugetul de 1.700.000 de lei promis echipei locale de fotbal pe anul 2016, în conturile grupării de pe Areni au ajuns doar 1.415.000 de lei. In lipsa diferenței de 285.000 de lei, “galben-verzii” se confruntă în acest moment cu mai multe probleme de ordin financiar: nu au putut achita toate dările către stat pe anul 2016 și riscă să le fie blocate conturile, au rămas cu salariile restante către jucători pe luna decembrie, se văd în imposibilitatea de a efectua un cantonament de iarnă și de a transfera jucători noi

“Mai întâi trebuie să găsim bani pentru plata salariilor jucătorilor pe luna decembrie și pentru stagiul de pregătire centralizată de la Câmpulung”, a precizat președintele CA al Forestei, Andrei Ciutac.

Amânată cu cinci zile din cauza condițiilor meteo nefavorabile, reunirea Forestei va avea loc luni, la ora 14.00, pe stadionul Areni.

După o perioadă de reacomodare la efort, “galben-verzii” ar trebui să plece pe 24 ­ia­nuarie într-un cantonament de zece zile la Câmpulung Moldovenesc. (Dănuț CHIDOVET)