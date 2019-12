Doi tineri de 19 ani, reținuți pentru că au agresat o fată pe stradă și au bătut doi băieți care încercau s-o apere. Derbedeii au mai furat și un telefon

Cei doi au acostat pe o stradă din Gura Humorului un grup de trei băieți și o fată, pe care au încercat să o abordeze. Ei i-au lovit pe doi din tinerii din grup, iar celui de-al treilea i-au furat telefonul

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.40, la sediul Poliției Orașului Gura Humorului s-au pre­zentat Ambrozie C., de 17 ani, din satul Capu Codrului, comuna Păltinoa­sa, Armand Viorel I., de 17 ani, și Robert L., de 17 ani, ambii din ora­șul Gura Humorului. Primul dintre cei menționați a depus plângere pe­na­lă sub aspectul săvârșirii in­fracțiunii de „tâlhărie”, iar ceilalți au depus plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat că în cursul acelei nopți, în jurul orei 23.45, Armand Viorel I., Robert L., Antonia B. și Ambrozie C. se aflau în zona centrală a orașului îndreptându-se spre magazinul Făget. În apro­pie­rea acestui magazin au fost abordați de doi tineri necunoscuți ce erau în­soțiți de un copil de etnie rromă.

Cei doi au încercat să o abordeze pe fată, dar cei trei băieți care erau cu ea le-au cerut să o lase în pace pe prietena lor, moment în care cei doi tineri au devenit agresivi și i-au lovit. Agresiunea a avut loc în zona magazinului Făget, pe scările acestuia și spre gardul bisericii catolice. Pe timpul agresiunii ce a avut loc asupra lui Ambrozie C., unul din cei doi agresori i-a sustras din buzunar telefonul mobil în valoare de circa 200 lei. După bătaie, Ambrozie C., Armand I. și Robert L. s-au pre­zentat la Secția Urgență a Spitalului Orășenesc Gura Humorului, unde au primit îngrijiri medicale, după care la sediul subunității de poliție au depus fiecare plângere penală. Polițiștii din Gura Humorului, au reușit să-i identifice pe bătăuși și să recupereze telefonului mobil furat. Astfel, la sala de jocuri „Las Vegas” din localitate ei i-au găsit pe Dănuț F., de 19 ani, Gabriel C., de 19 ani și pe Alexandru C., în vârstă de 12 ani, toți din Gura Humorului, care au fost conduși la sediul Poliției în vederea continuării cercetărilor. Asupra copilului a fost găsit telefonul mobil, pe care i l-a dat Gabriel C. pentru a-l păstra.

Cu ocazia cercetărilor a rezultat că Dănuț F. și Gabriel C. i-au agresat pe Armand I. și Robert L., iar în cazul lui Ambrozie C. a rezultat că sunt sus­pecți pentru comiterea infracțiunii de „tâlhărie”. Procurorul de caz a stabilit întocmirea în cauză a dosarului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „tâlhărie” asupra lui Ambrozie C. și „lovire sau alte vio­lențe” în cazul celorlalți doi, dosa­rele fiind reunite.

În urma cercetărilor efectuate în cauză de polițiștii din Gura Humorului sub coordonarea prim-procu­ro­ru­­­lui Parchetului de pe lângă Ju­­­de­­cătoria Gura Humorului, s-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore a lui Dănuț F. și Gabriel C., urmând ca cei doi să fie prezentați în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor menționate. (O.S.)