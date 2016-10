Doi suceveni care au obligat mai multe tinere să se prostitueze în Torino au fost băgați în arest

Zamfir Alexandru Ciobanu, de 24 de ani, din Salcea și Constantin Ciuhan, de 41 de ani, din Suceava au fost introduși în Arestul Poliției sucevene. Pe numele lor, autoritățile italiene au emis mandate europene de arestare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism

Doi indivizi care au obligat mai multe tinere să se prostitueze pe străzile din Torino au ajuns în Arestul IPJ Suceava. Zamfir Alexandru Ciobanu, de 24 de ani, din orașul Salcea și Constantin Ciuhan, de 41 de ani, din municipiul Suceava au fost în­­carcerați după ce, pe numele lor, auto­ri­tă­ți­le italiene au emis mandate europene de ares­tare pentru comiterea infracțiunii de re­crutare, exploatare și inițiere în prostituție.

In dimineața zilei de 25 noiembrie 2015, polițiștii Serviciului de Investigații Crimi­nale, sprijiniți de agenți din cadrul Poliției orașului Salcea și Poliției municipiului Ră­dăuți, însoțiți de luptători din cadrul Servi­ciului de Acțiuni Speciale au desfășurat acțiuni specifice pentru punerea în executare a șase mandate europene de arestare emise de autoritățile italiene pe numele unor tineri din Suceava, Salcea, Horodnic de Sus și Bacău. Cele șase persoane urmă­rite la nivel european s-au constituit, pe teritoriul statului italian, într-un grup infrac­țional specializat în exploatarea și favori­zarea prostituției. Faptele de care sunt acuzați membrii grupului au fost comise în perioada iunie – august 2013, în zona Torino. In urma investigațiilor desfășurate de polițiști, toate cele șase persoane, cinci bărbați și o femeie, au fost localizate și s-au dispus măsuri specifice pentru reținerea acestora în condiții de siguranță.

Zamfir Alexandru Ciobanu, de 24 de ani, din Plopeni – Salcea, a fost prins într-un bar din municipiul Suceava. Constantin Ciuhan, de 41 de ani, din municipiul Su­ceava, a fost localizat și reținut pe o stradă din localitatea de domiciliu. Daniel Căciulan, de 20 de ani, din Suceava, a fost găsit într-o casă din comuna Bălăceana. Nicolae Duduman, de 27 de ani, din Su­cea­­­va, a fost găsit la domiciliul său, în timp ce Dumitru Popescu, de 27 de ani, din co­mu­na Horodnic de Sus și iubita sa, Ma­ricica Dumău, de 26 de ani, din municipiul Bacău, au fost depistați într-un autotu­rism BMW ce circula pe DN2, pe raza localității Spătărești. Cu sprijinul echipajelor de poliție rutieră, mașina a fost blocată în trafic, iar cei doi au fost reținuți. Toate cele șase persoane au fost reținute și conduse la sediul IPJ Suceava, fiind introduse în arestul poliției.

Ziarul „La Stampa” din Torino a arătat că indivizii au obligat mai multe fete să se prostitueze pentru ei, iar cele care încercau să scape erau bătute cu bestialitate. Tinerele se prostituau și din cauza amenințărilor primite, proxeneții suceveni spunându-le că dacă nu vor face ce vor ei le vor arunca cu acid pe față și le vor desfigura. In primăvara acestui an, carabinierii au reușit să destructureze o grupare care bântuia de aproape cinci ani în zona Torino și obliga tinere să se prostitueze. Atunci au fost arestați Constantin Ciuhan zis „Costică”, conside­rat liderul bandei, Marius Ciprian Benta, de 38 de ani și Daniel Căciulan, de 20 de ani, toți rezidenți în Torino. Aceștia sunt acuzați că împreună cu mai mulți compatrioți, sub promisiunea unei vieți mai bune, au adus mai multe românce la Torino, care în cele din urmă ajungeau să practice prostituția la stradă. (Dănuț ZUZEAC)