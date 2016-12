Doi șoferi băuți au ajuns în arest după ce au produs accidente și au fugit de la locul faptei

Doi copii care se aflau într-o căruță au ajuns la spital după ce faetonul a fost izbit de o mașină condusă de un individ fără permis și cu o alcoolemie de 0,43 mg/l, care a fugit de la locul accidentului. Un bătrân de 77 de ani a fost și el acroșat de o mașină condusă de un sucevean de 42 de ani, cu o alcoolemie de 1,09 mg/l, care a părăsit locul accidentului

La data de 25 decembrie 2016, la ora 04.07, prin 112 s-a anunțat faptul că pe raza comunei Baia, pe DJ 155 P, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. In urma cercetărilor făcute de polițiști a rezultat că între orele 02.10 – 04.07, căruța în care se aflau minorii Alexandru C., de 14 ani și Ionuț P., de 12 ani, ambii din satul Bogata, comuna Baia, cu care aceștia se deplasau pe DJ 155P, pe un pod de pe raza localității Baia, din direcția Bogata către Baia, a fost lovită în partea din față de o mașină al cărei șofer nu a oprit la locul producerii accidentului. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a lui Alexandru C., care a fost diagnosticat cu „politraumatism prin accident rutier craniu, bazin, torace, comoție cerebrală”, precum și rănirea lui Ionuț P..

Ulterior, în jurul orei 07.30, în urma investigațiilor desfășurate de polițiști a fost găsită autoutilitara Peugeot implicată în accident, care era parcată în curtea locuinței familiei Pandele, din satul Bogata, comuna Baia, aceasta prezentând avarii în lateral stânga față, parbrizul crăpat și oglinda ruptă. Aceasta a fost condusă în momentul accidentului de Ilie Pandele, de 29 de ani, din comuna Baia. Bărbatul era acasă, ocazie cu care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Autoutilitara urma să fie indisponibilizată la sediul Poliției municipiului Fălticeni. În urma verificărilor făcute în baza de date a poliției a reieșit faptul că Ilie Pandele nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 25 decembrie 2016, inculpatul a fost prezentat de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni la judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Fălticeni cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Instanța de judecată a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului Ilie Pandele pentru o durată de 30 de zile. Ilie Pandele a fost introdus în arestul IPJ Suceava. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea lucrătorilor de poliție”, „conducerea sub influența alcoolului” și „conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”.

Bătrân lovit de o mașină condusă de un individ care avea o alcoolemie de 1,09 mg/l

La data de 26 decembrie 2016, la ora 14.05, Marcel Catrinar, de 42 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul Ford Focus pe strada Ion Vodă Viteazul din localitate, dinspre strada Mitropoliei spre strada Ana Ipătescu, în apropierea blocului C2, l-a surprins și accidentat pe Sever M., de 77 de ani, din municipiul Suceava, care mergea pe marginea drumului. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a bătrânului. Soferul nu a oprit mașina și a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție.

În dreptul imobilului C3, a fost găsit oprit pe dreapta autoturismul Ford Focus. Acesta era avariat în partea dreapta față, respectiv oglinda dreapta era ruptă, aripa dreapta față era ușor înfundată, iar bara față era crăpată în colțul din dreapta. Autovehiculul menționat era închis, iar șoferul nu era la fața locului.

In urma verificărilor făcute de polițiști în baza de date s-a stabilit că mașina respectivă este utilizată de Marcel Catrinar, de 42 de ani, din municipiul Suceava, în baza unui contract de comodat. Acesta a fost depistat și reținut de un echipaj de poliție în cartierul Burdujeni, pe strada Muncii, la aproximativ două ore jumătate după producerea accidentului. Acesta a recunoscut fapta. Marcel Catrinar a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pietonul a fost și el testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Soferul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul IPJ Suceava. Pe numele lui Catrinar a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. (D.Z.)