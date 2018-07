Doi scandalagii din Dornești, reținuți de polițiștii suceveni

Doi indivizi de 23 și 18 ani, din Dornești au fost implicați într-o bătaie la restaurantul „Capricii” din Rădăuți. Ei au fost reținuți, iar a doua zi puși în libertate sub control judiciar

In urma cercetărilor făcute cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „tulburare a ordinii și liniștii publice” și a trei infracțiuni de „lovire sau alte violențe”, comise la data de 15 iulie a.c., la ora 21.30, în urma probelor administrate la dosar, în cursul zilei de 19 iulie 2018, la ora 13:30, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, Biroul Investigații Criminale au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a suspecților David Severin Beghean, de 23 de ani și Cătălin Mirăuță, de 18 ani, ambii din comuna Dornești. Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava și în cursul zilei de ieri au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți cu propunerea luării unei măsuri preventive, procurorii dispunând punerea lor în libertate sub control judiciar.

La data de 15 iulie a.c., la ora 21.40, prin 112 s-a anunțat faptul că la localul „Capricii” din municipiul Rădăuți are loc o bătaie. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a stabilit că David Severin Beghean, de 23 de ani, din comuna Dornești, însoțit de încă trei persoane, s-a deplasat la localul „Capricii” din Rădăuți. După ce au intrat în incinta localului au solicitat să fie serviți cu băuturi alcoolice. Având în vedere că cei patru se aflau într-o stare avansată de ebrietate, personalul localului a refuzat să-i servească. Pe fondul acestei neînțelegeri, David Severin Beghean s-a enervat, provocând scandal, adresând injurii și expresii jignitoare, cât și amenințări cu acte de violență și tulburând ordinea și liniștea publică.

După insistențele persoanelor care îl însoțeau, David Severin Beghean a ieșit din local, unde a împins-o pe Mariana C., unul din administratorii restaurantului.

În conflict a intervenit și Constantin C., de 42 de ani, din aceeași localitate, care a încercat să îl oprească pe David Severin Beghean. Astfel, acesta a fost lovit de David Severin Beghean și de cele trei persoane care îl însoțeau pe acesta. In urma acestui conflict, Constantin C. a suferit leziuni traumatice, fiind diagnosticat cu „TCC acut închis, contuzie piramidă nazală”. (D.Z.)