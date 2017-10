Doi indivizi fără fără permis de conducere au furat două mașini cu care s-au oprit în gardurile unor case

Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, fără permis de conducere și cu o alcoolemie de 0,80 mg/l, a furat o dubă din piața en – gros din Burdujeni, răsturnându-se cu ea pe podețul din fața unei case din Dumbrăveni. Un vicovean, de 21 de ani, ce nu are permis de conducere, a sustras un autoturism din curtea bunicii sale și a intrat cu aceasta în gardul unei gospodării, în încercarea de a scăpa de polițiștii aflați pe urmele sale

Ieri dimineață, pe la ora 02.00, Poliția orașului Salcea a fost anunțată prin 112 despre faptul că pe DN 29, pe raza comunei Dumbrăveni, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit un microbuz Ford Transit, care era răsturnat în afara părții carosabile a DN 29, pe podețul din fața unei case. Soferul a fost identificat în persoana lui Petru Popa, în vârstă de 22 de ani, din comuna Trușești, județul Botoșani. Acesta nu avea asupra sa nici un document de identitate, însă cu ocazia verificărilor făcute s-a constatat că nu are permis de conducere. De asemenea, fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat că botoșăneanul avea o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la Secția UPU a Spitalului Județean Suceava pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificării documentelor autovehiculului implicat s-a constatat că acesta îi aparținea lui Vasile Lavric, de 49 de ani, din orașul Milișăuți. Fiind contactat telefonic și informat despre cele întâmplate, proprietarul a declarat că Petru Popa a luat vehiculul fără acordul său, duba fiind lăsată în piața en – gros din zona Cartierului Burdujeni, pentru a avea grijă de autoutilitara ce era încărcată cu varză ce urma a fi vândută. Tânărul a confirmat cele declarate de către Vasile Lavric.

În urma accidentului rutier, botoșăneanul nu a suferit leziuni, rezultând doar pagube materiale, respectiv avarierea autoutilitarei Ford Transit în proporție de 70%, precum și distrugerea gardului și porții unei case. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni, respectiv „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „furt în scop de folosință”.

Tot la data 18 octombrie 2017, la ora 21.15, un echipaj din cadrul Secției nr. 4 de Poliție Rurală Gălănești, în timp ce patrula pe un drum comunal din Vicovu de Jos, a oprit pentru control un autovehicul care se deplasa pe direcția centrul comunei Vicovu de Jos – zona denumită Câmp. Soferul autovehiculului a ignorat semnalele agentului de poliție precum și cele ale autospecialei, a mărit viteza și și-a continuat deplasarea neoprind la semnalele regulamentare. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii cu autospeciala având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, pe o distanță de aproximativ 500 de metri, pe drumul comunal Câmp de pe raza comunei Vicovu de Jos, însă autovehiculul a dispărut din raza vizuală. Autoturismul Mercedes a fost căutat pe raza comunei Vicovu de Jos, timp în care la ora 21.17, polițiștii au fost anunțați prin 112 despre faptul că o mașină a intrat în gardul din beton al unei case din localitate, iar șoferul acesteia a fugit de la locul faptei.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, șoferul automobilului a fost identificat în persoana lui Iulian Macoveiciuc, de 21 de ani, din comuna Vicovu de Jos. Acesta a fost dus la sediul secției de poliție, ocazie cu care a recunoscut faptele comise și faptul că nu are niciun document asupra sa. Oamenii legii au descoperit că Macoveiciu nu are permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul condus de el nu este asigurat cu poliță RCA valabilă la momentul constatării, totodată stabilindu-se faptul că există suspiciuni cu privire la înmatricularea autoturismului și circulația acestuia pe drumurile publice. Tânărul a declarat faptul că a luat mașina din curtea bunicii sale în seara zilei de 18 octombrie 2017, în jurul orei 20.00, pentru a se deplasa pe raza comuna Vicovul de Jos, deși nu are permis de conducere. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tânărul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalelor polițistului, pentru nerespectarea obligației conducătorului de a avea asupra sa documentele prevăzute de lege, precum și pentru faptul că autoturismul pe care l-a condus nu era asigurat cu poliță RCA obligatorie valabilă la momentul constatării. Polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare precum și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Pe numele lui Macoveiciuc a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „furt în scop de folosință”, „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „distrugere din culpă”. (D.Z.)