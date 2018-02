Doi indivizi au fost reținuți după ce au fost prinși fără permis la volan

Doi bărbați de 46 și 32 de ani au ajuns în Arestul IPJ Suceava după ce au fost prinși în trafic la volanul unor mașini, deși nu au permis de conducere

Doi bărbați au ajuns în acest weekend în Arestul IPJ Suceava după ce au fost depistați în trafic sub influența băuturilor alcoolice și fără permise de conducere. Pentru faptele lor, prin care au pus în pericol siguranța traficului rutier și a cetățenilor, cei doi s-au ales cu dosare penale. Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la responsabilitatea de care șoferii trebuie să dea dovadă în trafic și de respectul pentru viața și siguranța celorlalți conducători auto.

La data de 2 februarie 2018, la ora 18.05, o patrulă din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe un drum neclasificat din Voievodeasa, din comuna Sucevița, autoturismul Volkswagen Golf condus de un Viorel Lazariuc, de 46 de ani, localnic. În urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice din data de 6 martie 2017. Totodată, întrucât mirosea a băuturi alcoolice, Lazariuc a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Arestul IPJ Suceava, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pentru dispunerea unor măsuri preventive.

Întrucât asigurarea RCA a mașinii era expirată din 10 octombrie 2017, polițiștii au dispus și amendarea șoferului cu 1.000 de lei, iar ca măsură complementară, i s-au reținut certificatul de înmatriculare al autovehiculului și plăcuțele de înmatriculare, eliberându-se dovadă fără drept de circulație.

La data de 3 februarie 2018, la ora 10.40, o patrulă din cadrul Secției nr.5 de Poliție Rurală Dărmănești a oprit pentru control pe DJ 178A, pe raza comunei Comănești, autoturismul Opel condus de Nicolai Cherar, de 32 de ani, localnic. În urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie auto. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar în baza probelor administrate s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Arestul IPJ Suceava. (D.Z.)