Doi elevi de la Seminarul Teologic au furat o mașină cu care s-au izbit în trei autoturisme parcate

Doi elevi de 16 și 17 ani, de la Seminarul Teologic Suceava, au sustras un autoturism cu care s-au izbit în trei vehicule parcate pe o stradă din Suceava, după care au fugit de la locul accidentului



La data de 6 mai 2017, la ora 03.57, prin 112 s-a anunțat faptul că pe Aleea Lalelelor din munici­piul Suceava a avut loc un accident rutier soldat cu avarierea a trei autoturisme, iar șoferul vinovat a părăsit locul accidentului. Din primele verificări făcute de polițiști a rezultat că, în jurul orei 03.45, o persoană necunoscută a condus un autoturism Dacia Logan, al cărui număr de înmatriculare nu a putut fi văzut, pe Aleea Lalelelor din municipiul Suceava, iar în zona magazinului Flora a pierdut controlul asupra volanului și a acroșat trei autovehicule, parcate regulamentar.

În urma verificărilor făcute de polițiștii Biroului Rutier Suceava în cursul zilei de 11 mai a.c. au fost depistați Eugen L., de 17 ani, fără permis de conducere, elev la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din municipiul Suceava și Andrei S., de 16 ani, din comuna Saru Dornei, elev la aceeași instituție. In urma audierii acestora s-a constatat că la data de 6 mai 2017, în jurul orei 03.45, Andrei Spac în timp ce se afla în locuința Ralucăi N. cu Eugen L., a furat cheile autoturismului Dacia Logan despre care știa că este proprietatea gazdei sale și i le-a dat lui Eugen L., știind că acesta nu are permis de conducere. Tânărul a condus mașina pe Aleea Lalelelor, din municipiul Suceava, iar în zona magazinului Flora a pierdut controlul asupra volanului și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar, după care cei doi și-au continuat deplasarea, parcând vehiculul în spatele Bisericii Sfânta Vineri. În urma accidentului a rezultat avarierea celor patru autoturisme, fără să fie înregistrate victime omenești. In acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la furt calificat, instigare la comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. (D.Z.)