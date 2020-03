Doi bărbați morți și unul rănit, într-un accident petrecut la miezul nopții la Clit – Arbore

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 0:00, un autoturism a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat, pe raza satului Clit, comuna Arbore. Din accident au rezultat 3 victime, un barbat de 30 de ani si unul de 61 de ani – decedati, si un tanar de 21 de ani, constient, transportat la spital.

Politia cerceteaza pentru stabilirea imprejurarilor si cauzei producerii acestui eveniment rutier. Deoarece barbatul de 61 de ani a fost gasit in afara masinii, trebuie să stabilească daca acesta era pasager in masina sau pieton, in momentul producerii accidentului.

Barbatul de 30 de ani a fost găsit incarcerat, extras de catre pompierii militari, dar din cauza rănilor suferite medicii au fost nevoiți să declare decesul acestuia/

La accident au intervenit pompierii militari ai Garzii de Interventie Solca cu o autospeciala pentru descarcerare si doua echipaje SAJ.