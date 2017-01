Doi bărbați dați dispăruți au fost găsiți morți

Un bărbat de 59 de ani, dispărut din Spitalul Fălticeni, secția de Pneumologie, a fost găsit mort într-o livadă, sub un strat de zăpadă. Un alt bărbat, din Gă­lă­­nești, în vârstă de 58 de ani, ca­re nu mai fusese văzut de două zile de rude și vecini, a fost găsit de­cedat la 500 de metri de casa sa

La data de 27 ianuarie 2017, la ora 10.00, Poliția municipiului Fălticeni a fost anunțată de un paznic de vânătoare că în timp ce se afla la o partidă de vânătoare a găsit în livada de pomi fructiferi Spătărești, de pe raza localității Fălti­ceni, cadavrul unui bărbat. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că în livada respectivă de pomi fructiferi, la o distanță de circa un kilometru de DN 2E, se află cadavrul unui bărbat acoperit cu un strat de zăpadă și gheață. In urma examinării cadavrului s-a stabilit că acesta este înghețat, fiind îmbrăcat cu o pereche de pantaloni de culoare neagră, o maletă de culoare gri și în picioare avea o pereche de papuci de casă de culoare verde cu alb. Bărbatul decedat a fost identificat ca fiind Petru Iacob, de 59 de ani, din satul Petia, comuna Bunești, care la data de 11 ianuarie a.c. a plecat în mod voluntar din Secția Pneumologie a Spitalului Municipal Fălticeni, unde era internat. Acesta fusese dat dispărut din data de 13 ianuarie 2017. Cadavrul a fost dus la morga Spitalului din Fălticeni, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care acesta a decedat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „ucidere din culpă”.

La data de 28 ianuarie 2017, la ora 12.11, polițiștii din Gălănești au fost anunțați prin 112 despre faptul că Ilie Galan, de 59 de ani, din localitate, a dispărut de două zile de acasă. In urma verificărilor făcute de agenți a reieșit că Pa­raschiva I., de 60 de ani, din comuna Gălănești, sora bărbatului, a fost atenționată de nora ei, Viorica I., de 35 de ani, din aceeași localitate, că în ziua de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 12.00, a mers până la locuința lui Ilie Galan, unde nu l-a găsit pe acesta acasă și din discuțiile purtate cu vecinii a aflat că ultima dată a fost văzut de aceștia la data de 25 ianuarie 2017. Bărbatul locuia singur, nefiind căsătorit, neavând copii și fiind cunoscut ca un consumator de băuturi alcoolice în exces. Ulterior, Ilie Galan a fost găsit decedat pe un câmp, la aproximativ 500 de metri de casa sa. Cu ocazia examinării criminalistice a cadavrului nu au fost găsite urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea efec­tuării necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „ucidere din culpă”. (D.Z.)