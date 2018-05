Doi ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru un paznic de vâânătoare care a braconat doi mistreți și a vândut o blană de urs

Ghiocel Radu Iurniuc a fost condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost trimis în judecată pentru că a braconat doi porci mistreți și a vândut o blană de urs, pe care o deținea ilegal, în schimbul sumei de 7.500 de lei. In acest dosar au mai fost trimiși în judecată și trei complici de-ai paznicului de vânătoare, doi dintre aceștia fiind achitați

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe inculpatul Ghiocel Radu Iurniuc la doi ani și 11 luni de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de trei ani. Magistrații suceveni au mai dispus anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei de 26 de luni de închisoare pe care Iurniuc a primit-o la aceeași instanță primăvara trecută. Urmează de văzut dacă pedepsele îi vor fi ulterior contopite și ce pedeapsă va rezulta. In același dosar a mai fost condamnat Ioan Herman la un an de închisoare cu suspendare. Nicolae – Adrian Fercal și Nicolae Fercal au fost achitați de judecătorii suceveni. Decizia Curții de Apel Suceava este definitivă.

In primăvara anului 2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ghiocel Radu Iurniuc, de 45 de ani, din Vatra Moldoviței, paznic de vânătoare, pentru comiterea infracțiunilor de „amenințare”, „nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată”, „uz de armă fără drept în formă continuată”, „braconaj cinegetic” și „transportul vânatului dobândit în condițiile art.42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea sau orice alte operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii”.

La începutul lunii iunie 2015, Iurniuc i-a adresat în mod indirect, în prezența unor martori, pe raza comunei Vatra Moldoviței și municipiului Câmpulung Moldovenesc, amenințări cu moartea prin împușcare și incendierea gospodăriei persoanei vătămate I.I., pe fondul nemulțumirii sale legate de faptul că persoana vătămată câștigase o licitație de folosire a unei pășuni situate pe raza comunei Vatra Moldoviței, deținută anterior de unul din frații inculpatului Iurniuc.

In noaptea de 26 spre 27 octombrie 2015, într-un areal de vânătoare situat pe raza comunei Vatra Moldoviței, Ghiocel Radu Iurniuc a braconat prin împușcare cu o armă de foc deținută ilegal un porc mistreț adult, având greutatea de circa 150 de kilograme, iar imediat după aceasta a cerut și obținut sprijinul inculpatului Nicolae – Adrian Fercal, în vederea transportării în condiții cât mai discrete posibil a vânatului pe o rută mai izolată, la o locație determinată, din apropierea casei lui Nicolae – Adrian Fercal și a martorei F.V., pentru a fi jupuit, tranșat și valorificat.

La data de 25 noiembrie 2015, la primele ore ale dimineții, inculpatul Ghiocel Radu Iurniuc a braconat prin împușcare, cu o armă de foc deținută ilegal, în zona pădurii Valcanu, din comuna Vatra Moldoviței, un alt porc mistreț, după care a cerut și a obținut ajutorul a încă două persoane, respectiv fratele său, martorul I.M.T., și inculpatul Ioan Herman, pentru a transporta, jupui, tranșa și valorifica animalul braconat.

In noaptea de 4 spre 5 decembrie 2015, Iurniuc s-a deplasat în zona unei ferme situate în locația „Hurghiș” dintre municipiul Câmpulung Moldovenesc și localitatea Prisaca Dornei, precum și în pădurea de lângă aceasta, știind că mai mulți porci mistreți adulți ies din pădure și se apropie frecvent de fermă pentru a se hrăni, având asupra sa o armă de foc deținută ilegal și trăgând mai multe focuri de armă după aceștia, fără să aibă o autorizație în acest sens, a reușit să rănească un exemplar, care însă a scăpat.

Cel puțin începând cu data de 21 noiembrie 2015 a deținut, mai întâi la domiciliul inculpatului Nicolae Herman, apoi și la domiciliul său, un trofeu constând într-o blană integrală, naturalizată, provenind de la un urs vânat în mod ilegal, cu dimensiunile de aproximativ doi metri lungime și 0,90 metri lățime, pe care, la data de 13 decembrie 2015, a vândut-o martorului G.R., din comuna Botoșana, cu suma de 7.500 de lei, la instigarea lui Viorel Comorițan, din satul Demacușa, comuna Moldovița, agent șef principal de poliție care îndeplinea funcția de șef al Postului de Poliție Vatra Moldoviței, care a acționat ca intermediar între Ghiocel Radu Iurniuc și cumpărător.

Paznicul de vânătoare Ghiocel Radu Iurniuc a fost trimis în judecată și în dosarul penal în care a fost deferit justiției directorul AJVPS Suceava, Nicolae Goicea. In dosarul respectiv, Iurniuc este acuzat pe lângă uz de armă fără drept și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare, după ce a amenințat că îl va împușca mortal pe Virgil Saghin, primarul din Vatra Moldoviței.

Trei complici de-ai lui Iurniuc au fost trimiși și ei în judecată

In același dosar a mai fost trimis în judecată și inculpatul Nicolae – Adrian Fercal pentru comiterea infracțiunii de tăinuire la infracțiunea de braconaj cinegetic. In noaptea de 26 spre 27 octombrie 2015, acesta l-a ajutat pe Ghiocel Radu Iurniuc să transporte cu un cal, într-un mod cât mai discret, un porc mistreț împușcat de paznic.

Ioan Herman a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de „tăinuire la braconaj cinegetic” și „complicitate la transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea sau orice alte operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii”. In dimineața de 25 noiembrie 2015, Herman a jupuit, tranșat, transportat și valorificat un porc mistreț, ce a fost braconat prin împușcare cu o armă de foc deținută ilegal de inculpatul Iurniuc, dintr-un areal de vânătoare situat pe raza comunei Vatra Moldoviței. La data de 13 decembrie 2015, în jurul orei 18.00, Ioan Herman s-a deplasat la locuința lui Nicolae Herman, din localitatea Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, de unde a luat o blană de urs, deși știa că este deținută ilegal și îi aparține lui Ghiocel Radu Iurniuc, transportând-o până la locuința acestuia din urmă, în scopul expres de a fi vândută lui G.R., din comuna Botoșana, în schimbul sumei de 7.500 de lei.

Nicolae Herman a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea sau orice altă operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără res­pectarea legii. In cursul lunii decembrie 2015, Herman a primit și depozitat în locuința sa din Vatra Moldoviței o blană integrală, naturalizată provenită de la un urs, despre care știa că este de proveniență ilicită, de la și respectiv aparținând inculpatului Ghiocel Radu Iurniuc, blană pe care la data de 13 decembrie 2015, în jurul orei 18.00, a predat-o inculpatului Ioan Herman pentru a o duce la domiciliul lui Ghiocel Radu Iurniuc, pentru a o vinde martorului R.G. (Dănuț ZUZEAC)