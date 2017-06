Doi ani de închisoare pentru un individ ce s-a urcat beat la volan și a lovit mortal un tânăr

Sergiu Mihai Tâmpău, de 24 de ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost condamnat la doi ani, o lună și 10 zile de închisoare pentru „ucidere din culpă” . El este acuzat că s-a urcat rupt de beat la volan și a lovit mortal cu mașina un tânăr de 18 ani, ce mergea pe marginea drumului, după care a plecat acasă, unde a fost găsit de polițiști



Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe inculpatul Sergiu Mihai Tâmpău la doi ani, o lună și 10 zile de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” și „părăsire a locului accidentului”. Acesta trebuie să plătească 17.500 de lei daune materiale și 170.000 de lei daune morale. Decizia magistraților suceveni este definitivă.

Amintim că la data de 4 noiembrie 2015, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Sergiu Mihai Tâmpău, de 24 de ani, din comuna Fundu Moldovei, pentru comiterea infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „părăsirea locului accidentului”.

La data de 14 aprilie 2015, în urma investigațiilor făcute de polițiști în cazul accidentului mortal produs pe 13 aprilie 2015 pe DJ 175, în comuna Fundu Moldovei, în care un tânăr de 18 ani, din localiate, a decedat, Sergiu Mihai Tâmpău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și băgat în arestul IPJ Suceava.

In noaptea de 12 spre 13 aprilie 2015, în jurul orei 00.13, agenții Postului de Poliție Fundu Moldovei au fost anunțați despre faptul că pe DJ 175, în interiorul localității, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, iar șoferul a fugit de la locul faptei. Victima accidentului a fost găsită fără suflare în șanțul din dreapta a DJ 175, având în vedere direcția de mers Câmpulung Moldovenesc spre Fundu Moldovei, fiind identificată în persoana lui Marian Moroșan, de 18 ani, localnic. In urma investigațiilor făcute de polițiști, a fost depistat autoturismul Volkswagen Golf, care a produs accidentul, acesta fiind găsit în curtea unei societăți comerciale din Fundu Moldovei, la circa 100 de metri de locul unde s-a produs accidentul, mașina având avarii stânga față și lateral. Ulterior, a fost găsit și autorul accidentului, respectiv Sergiu Mihai Tâmpău, de 24 de ani, localnic, posesor al permisului de conducere categoria B din anul 2012, care a circulat cu viteză pe contrasens, ocazie cu care l-a lovit pe Marian Moroșan, care mergea în aceeași direcție de mers, pe banda din stânga, fără să oprească la locul accidentului.

Acesta a fost găsit acasă, dar a negat că ar fi condus autoturismul implicat în accident, spunând că mașina a fost condusă de către tatăl său, Dumitru Tâmpău, situație în care cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului și negativ pentru tatăl său. Cadavrul victimei a fost depus la morga Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc, urmând a se dispune efectuarea necropsiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autoturism cu alcoolemie.

Procurorii au stabilit că Sergiu Mihai Tâmpău „a condus autoturismul marca VW Golf, având în sânge o îmbibație alcoolică de 1,15 g/l și respectiv 1,00 g/l alcool pur în sânge, pe DJ 175 în localitatea Fundu Molodvei, județul Suceava, unde datorită vitezei peste limita legală a părăsit sensul său de mers, a surprins și accidentat mortal pe numitul M.M., care se deplasa în calitate de pieton, după care a ascuns auto respectiv într-o curte din apropierea locului impactului și a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție, fiind depistat ulterior la domiciliul său”. (Dănuț ZUZEAC)