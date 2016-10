Doctorul Alexandru Paziuc și-a depus candidatura pentru Camera Deputaților, ca independent

In bibliorafturile puse pe masa BEJ, medicul din Câmpulung Moldovenesc a avut 11.827 de semnături de susținere. Numărul total al susținătorilor semnatari a fost în jur de 13.000, a declarat Alexandru Paziuc, doar că o bună parte dintre semnături au ajuns după epuizarea termenului de depunere. Pentru a deveni deputat independent, medicul Alexandru Paziuc are nevoie de aproximativ 25.000 din voturile sucevenilor

Doctorul Alexandru Paziuc, me­dic psihiatru, director al Spita­lului de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc, și-a depus ieri candidatura pentru un fotoliu de parlamentar în Camera Deputaților, la alegerile generale din 11 decembrie 2016, ca independent. In mai puțin de o lună, doctorul Paziuc a strâns cir­ca 13.000 de semnături de susți­ne­re a candidaturii sale, cu preciza­rea că doar 11.827 au fost puse la dispoziția Biroului Electoral Jude­țean, celelalte venind după expirarea termenului stabilit de lege pen­tru luarea legală în considerare. Oricum, Alexandru Paziuc avea nevoie, pentru a-și depune candidatura, de cel mult 6.000 de semnături de susținere.

“Este o zi deosebită pentru că atăzi am devenit legal candidat. Dacă pe 1 octombrie am avut emoții, astăzi pot spune că sunt bucuros, pentru că atunci eram singur, iar astăzi în spatele meu sunt mii de oameni care au îmbrățișat ideea mea de schimbare, de nou, care vor altfel de politică și altfel de rezultate”, a declarat Alexandru Paziuc, care a arătat că cele 11.827 de semnături de susți­nere, depuse ieri la Biroul Electoral Județean, nu fac altceva decât să îi întărească ideea că se află pe drumul cel bun. Doc­torul Alexandru Pa­ziuc a transmis mul­țu­miri celor care au avut încredere în el și au semnat pentru candidatura sa la alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Alexandru Paziuc a mai spus, după depu­nerea și acceptarea can­di­daturii de către BEJ, că a avut nevoie de ceva peste 5.900 de semnături de suținere. El a depus la Biroul Electoral Județean mai multe bibliorafturi conținând în total 11.827 de semnături. “Ulti­mele liste pe care le-am primit și continui să le primesc nu le-am putut oficializa. Am peste 13.000 de semnături de susținere”, a spus doctorul Paziuc. El a precizat că este conștient de faptul că, pentru a trece pragul electoral, are nevoie de peste 5% din numărul de votanți, la care se pot adăuga sau scădea coeficienți conform legii electorale. Pentru a deveni deputat, doctorul Ale­xandru Paziuc are nevoie, conform propriei estimări, de un număr de voturi între 20.000 și 25.000. El a explicat că așteaptă voturi din par­tea celor care s-au săturat de un anumit comportament politic, care s-au săturat de promisiuni, de discursuri demagogice și ipocrite, de la cei care cred cu adevărat în schimbare și care pot “da o șansă acestui mo­ment al nostru”. El consideră că este un ceas al schimbării la care se vor trezi foarte mulți. Alexandru Paziuc a mai spus că, dacă va câștiga mandatul de deputat pentru care candi­dează, va rămâne în continuare inde­pendent. El a mai arătat că “am fost liberal, sunt în continuare libe­ral, sunt de centru dreapta. Liberalii mei de la Câmpulung m-au propus să candidez pe lista deputaților, nu este o palmă dată liberalilor mei din Câmpulung”. Cât privește proiec­tele pe care le are în vedere, dacă va deveni parlamentar, Alexandru Pa­ziuc a arătat că, în calitate de medic, interesul său și prima preocupare o constituie dezvoltarea strategiilor în domeniul sănătății. In același timp, îl interesează educația și cultura, pentru că toate acestea construiesc co­­loana unei societăți. “Dacă a­ceas­­tă coloană nu este întreagă și nu este normală, disfuncțiile rezultate afectează fiecare cetățean în parte”, a mai spus Alexandru Pa­ziuc, care și-ar dori ca noua campanie electorală să fie constructivă, să unească oamenii, pentru că “eu cred că interesul nostru, al tuturor este să ne fie mai bine. In campania electorală ce va urma voi încerca să abordez toate căile, cu excepția celor prin care alții și-au dat în petec anterior. Fără spectacole somptu­oase și promisiuni care nu sunt sustenabile. Voi merge din casă în casă, voi vorbi cu oamenii și voi încerca să îi conving că este un moment important pentru ei și trebuie să se hotărască de care parte sunt pentru a fi mai departe alături de această țară. Sunt foarte mulți nehotărâți și pe ei trebuie să îi convingem”, a încheiat candidatul independent la alegerile parlamentare din 11 decembrie, doctorul Alexandru Paziuc. (Neculai ROSCA)