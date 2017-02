Doar un TIR din șapte licențiate în Suceava este înmatriculat în județul nostru

Din 4.927 de autotractoare (capuri de TIR) evidențiate de ARR Suceava, numai 787 sunt înmatriculate în județul nostru. Explicații diverse: majoritatea sunt luate în leasing de la firme din alte județe, ARR acordă copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier de mărfuri pentru vehicule de tip autotractor și pentru camioane de marfă. In contrapondere, 198 de licențe la transportul rutier de persoane pentru autobuze și 365 de licențe pentru microbuze au fost acordate de ARR Suceava, cifre mult mai mici față de 425 de autobuze, respectiv 675 de microbuze înmatriculate anul trecut în județ

Multe TIR-uri înregistrate pe județul Suceava la ARR și verificate la RAR, puține înmatriculate în județul nostru. Procentul este de 7 la 1, conform calculelor statistice. Adică, din șapte TIR-uri ce au licență de transport de la Autoritatea Română în Suceava, doar unul este înmatriculat la noi în județ. Adică, din 4927 de autotractoare (capuri de TIR) e­vidențiate la ARR Suceava, doar 787 sunt înmatri­culate în județul nostru.

Felul în care intră în circulație o mașină de mare tonaj în județul Suceava este o întrebare ce are ca punct de plecare o serie de cifre statistice care pot clarifica ori nu modul în care funcționează înregistrarea mașinilor de acest gen în structurile de profil din România și implicit, din județul nostru. Un observator atent a remarcat la începutul acestui an faptul că rampele de verificare ale Registrului Auto Român (RAR) – filiala Suceava erau supraîncărcate cu capete de TIR-uri, autobuze și microbuze, în condițiile în care numărul autotractoarelor (capete de TIR) erau cu mult mai puține înregistrate în evidențele Serviciului de înmatriculări auto din județul Suceava.

Pentru a clarifica lucrurile, am adresat o solicitare structurii centrale a ARR – Autoritatea Rutieră Română. Prezentăm mai jos informațiile furnizate de Autoritatea Rutieră Română în urma solicitării transmise de cotidianul “Obiectiv de Suceava”: “Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Autoritatea Rutieră Română – ARR cu nr. 2533/30.01/ 2017, vă prezentăm mai jos datele solicitate pentru anul 2016, din județul Suceava, conform evidențelor informatice. La ARR Suceava au fost 4927 de copii conforme ale licenței comunitare pentru transportul rutier de mărfuri pentru vehicule de tip autotractor. Au fost înregistrate de asemenea 198 de copii conforme ale licenței pentru transportul rutier de persoane pentru vehicule de tip autobuz. Au fost înregistrate un număr de 365 de copii conforme ale licenței pentru transportul rutier de persoane pentru vehicule de tip microbuz”. Aceste cifre au fost transmise sub semnătura Aureliei Surulescu, directorul general al Autorității Rutiere Române – ARR. In acest fel, curiozitatea legitimă a șoferilor de TIR a primit un răspuns, de la care însă pornesc alte întrebări.

Prima dintre acestea este: de ce la Suceava sunt certificate la ARR într-un singur an de șase ori mai multe TIR-uri decât cele înmatriculate la Serviciul județean de Inmatriculări. A doua și a treia întrebare vizează numărul de înmatriculări de autobuze și microbuze pentru transport public de persoane, care este mult mai mare de această dată în evidențele Serviciului de Inmatriculări Auto față de ARR. Astfel, numărul celor pentru care s-au eliberat licențe de funcționare a fost de 198, în condițiile în care au fost înmatriculate în județul Suceava, în anul 2016, 426 de autobuze. In cazul microbuzelor, la 31 decembrie 2016 erau înmatriculate 675 de astfel de mijloace de transport, iar la ARR au fost licențiate pentru efectuare de transport public de călători numai 365.

Explicații posibile pentru numărul mare de TIR-uri și numărul mic de autobuze și microbuze pentru transportul de persoane, în evidențele ARR

Discuția privind numărul de mașini de mare tonaj licențiate ori înmatriculate în județul nostru se poate purta pe două componente – cea privind transportul de marfă și cea privind transportul de persoane. Fiindcă, așa cum se va vedea, abordările proprietarilor de astfel de mijloace de transport sunt total diferite.

La sfârșitul lunii trecute, am solicitat la Serviciul de Inmatriculări Suceava o situație privind numărul de autotractoare – TIR-uri, în limbaj comun – care au fost înmatriculate în cursul anului 2016. Am obținut foarte repede un răspuns din calculatorul instituției – 787. Cifra era atât de mică față de numărul de TIR-uri venite spre verificare la Registrul Auto Român – filiala Suceava, peste 2500 la acea vreme, încât s-a speculat că la Suceava vin să-și obțină omologări toți cei care doresc acest lucru, dacă se află prin zonă. Este parțial adevărată această afirmație fiindcă, dacă se face o diferență între cele 4927 de licențe pentru autotractor – TIR-uri contabilizate în județul Suceava de către Autoritatea Rutieră Română în anul 2016 și cele 787 de astfel de mijloace de transport înmatriculate la noi în județ, conform evidențelor Serviciului de Inmatriculări Auto județean în același an, diferența este extrem de mare. O explicație oferită de comisarul șef Florin Chiaptanaru, șeful Servi­ciului de Inmatriculări Auto Suceava, ar putea fi rezonabilă până la un punct. Foarte multe capete de TIR – autotractoare, cum sunt denumite în mod curent în mediul transportatorilor de mărfuri, sunt achiziționate de firme în regim de leasing, de la furnizori din zona București – Ilfov. Acestea sunt înmatriculate acolo, dar sunt folosite de către beneficiarii din Suceava și din județele învecinate, care declară că își desfășoară activitatea în județul nostru. “Puțini ar fi cei care să riște să încalce legile rutiere în cazul unor capete de TIR, în condițiile în care acestea sunt cumpărate pentru a transporta mărfuri dintr-un capăt în altul al Europei”, apreciază Florin Chiaptanaru. Cât privește aglomerația la Suceava pentru obținerea omologărilor de la RAR, constituie un subiect ce va fi dezvoltat într-un nou articol.

Nu la fel stau însă lucrurile în ceea ce privește autobuzele și microbuzele pe care sucevenii le-au înscris la Serviciul de Inmatriculări Auto și pentru care nu s-a solicitat din partea ARR licențe de transport: 198 de copii conforme ale licenței pentru transportul rutier de persoane pentru vehicule de tip autobuz și 365 de copii conforme ale licenței pentru transportul rutier de persoane pentru vehicule de tip microbuz, față de 425 de autobuze, respectiv 675 de microbuze înmatriculate anul trecut în județul Suceava. O situație foarte greu de explicat, comi­sarul șef Florin Chiaptanaru fiind singurul care s-a hazardat că ofere o apreciere asupra acestui nou subiect: “Foarte probabil, pentru o parte din acestea nu s-a solicitat obținerea licenței de transport fie pentru că sunt scoase din circulație, fie pentru că se lucrează cu ele la negru”.

Menționăm că Registrul Auto Român (RAR) efectuează omologări în toate județele din țară prin filialele proprii, pentru a da avizul pentru fiecare ­mij­loc de transport, dacă acesta corespunde normelor de siguranță de circulație pe drumurile publice. Indife­rent unde a fost realizată omologarea, înmatricularea unui autovehicul se face în județul de domiciliu al proprietarului. (Neculai ROSCA)