Doar 7 din cei 31 de inspectori școlari din cadrul IŞJ Suceava ocupă postul în urma promovării unui concurs, restul fiind numiți prin detașare

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava are în componență 31 de inspectori școlari, dintre care trei sunt generali. Dintre aceștia, doar 7 ocupă posturile în urma promovării unui concurs, restul fiind numiți în funcții prin detașare în interesul învățământului.

“Inspectoratul Şcolar Suceava are 28 de inspectori școlari plus cei trei generali. Ultimul concurs organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inspectori școlari a avut loc în anul 2017 și au promovat toți cei 7 candidați evaluați. Concursul anterior a fost în anul 2015, iar acelor inspectori le-a expirat mandatul vara anului trecut. Pentru ei a fost prelungit contractul, prin detașare în interesul învățământului, pentru un an, dar nu mai târziu de începerea noului an școlar”, a precizat Cezar Anuței, purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava, unul dintre cei șapte inspectori școlari care ocupă postul în baza promovării concursului din 2017.

Inspectorii școlari din cadrul IŞJ sunt împărțiți în două domenii, și anume Management, aici fiind stabilite 9,5 norme, și Curriculum și inspecție școlară, cu 17,5 norme. Unii inspectori au atribuții în două do­menii, alții au doar câte o jumă­tate de normă, astfel explicându-se cei 28 de angajați pentru cele 27 de norme.

Inspectorii care au promovat ultimul concurs organizat pentru ocuparea posturilor vacante, în mai 2017, sunt Laurenție Şpac, inspector pentru învățământ primar, Cristina Maria Albu, inspector pentru mino­rități și management instituțional, Isabel Vintilă și Angela Sehlanec – inspectori pentru limba și literatura română, Cezar – Ioan Anuței – inspector pentru socio-umane, Bogdan Mihai Hrișcă – inspector pentru religie și Carmen Cristina Sima – inspector pentru biologie și pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație. Ei au primit un mandat de 4 ani, potrivit metodologiei în vigoare, valabil până în luna mai a anului viitor.

În cazul inspectorilor școlari ale căror mandate expiră, se poate prelungi contractul, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale, pentru o perioadă de un an, fără a se depăși data la care inspectorul școlar împlinește vârsta legală de pensionare.

“Pentru postul neocupat prin concurs, sau eliberat între perioadele de concurs, inspectorul școlar general numește un inspector școlar, prin detașare, cu avizul Ministerului Educației, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar respectiv”, se arată în metodologia de concurs.

Ministerul Educației a anunțat organizarea, în acest an, a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și de director al Casei Corpului Didactic. Potrivit metodologiei de organizare și desfă­­șurare a concursului, lansată în dezbatere publică pe 31 ianuarie, concursul va cuprinde 3 probe. Prima constă în evaluarea curriculumului vitae, în cadrul căreia se analizează și se evaluează rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale. Urmează proba scrisă, și anume un test-grilă utilizând calculatorul, având la dispoziție 50 de minute (la concursul din anul 2016 candidații aveau doar 30 minute la dispoziție pentru proba scrisă). Ultima probă va avea loc prin susți­nerea interviului în fața comisiei de concurs. Toate aceste probe se înre­gistrează audio-video, potrivit noii metodologii, iar un reprezentant al serviciului informatizare asistă din punct de vedere tehnic desfășurarea probei.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune electronic și trebuie să conțină documente administrative, documente justificative care să susțină declarațiile din curriculum vitae și oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează. (Oana NUȚU)