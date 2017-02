Doar 10% din bugetul județului va fi folosit anul acesta pentru investiții

Restul banilor vor fi folosiți pentru cheltuieli curente, în principal cele legate de plata salariilor, pentru care oricum nu sunt bani suficienți, după cum a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a organizat ieri o conferință de presă în care a prezentat bugetul CJ Suceava, înainte ca acesta să fie votat, săptămâna viitoare, în ședință de plen. El a explicat că, luându-se în calcul veniturile și cheltuielile, suma de 50,7 ­mi­lioane de lei prefigurată pentru cheltuieli nu poate fi acoperită. Cel mai mare impact asupra bugetului județean îl are mărirea salariilor angajaților din aparatul propriu și din unitățile subordonate, suma pentru salarii crescând, de la un an la altul, de la 92 de milioane la 130 de milioane de lei. Există acoperire a creșterilor salariale din acest an doar pentru 112 milioane de lei, rămânând neacoperite 26 de milioane.

Gheorghe Flutur a prezentat, pe unități subordonate ale CJ, fiecare deficit în parte, de la Direcția de Protecție a Copilului, școli speciale, Bibliotecă, Muzeu, Spitalul Județean. “Această rectificare, pozitivă într-adevăr, s-au alocat în plus 15 milioane de lei față de anul trecut, poate asigura salariile pentru șase, respectiv patru luni la Direcția de Protecție a Copilului ori la școlile speciale. Bugetul este neîndestulător. Au scăzut și fondurile destinate persoanelor cu handicap”, a precizat Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean Suceava a mai explicat că din suma totală alocată CJ, de 401,4 milioane de lei, suma de 359,1 milioane de lei este alocată cheltuielilor de funcționare și doar 42,3 milioane de lei cheltuielilor de dezvoltare, ceea ce înseamnă doar 10% din totalul fondurilor de care va beneficia CJ Suceava în acest an, dacă nu va interveni o rectificare. Un aspect nemulțumitor îl constituie faptul că pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor județene vor fi alocați mai puțini bani față de anul trecut. La Spitalul Județean, la Muzeul Județean, la Centrul Cultural ori la Biblioteca Județeană, sumele alocate vor viza în principal cheltuielile salariale mai mari decât anul trecut. Se vor face însă și câteva investiții, a arătat Flutur.

Astfel, pentru componenta drumuri județene se are în vedere modernizarea drumurilor Brodina – Ulma – Izvoarele Sucevei, până la frontiera cu Ucraina, pe o distanță totală de 4,2 kilometri; drumul Horodniceni – Fălticeni va fi modernizat pe o lungime de peste 2 kilometri și vor fi efectuate reparații curente pe toate celelalte drumuri județene. Vor fi luate în calcul proiecte noi, precum drumurile Mălini – Crucea talienilor – Borca sau Glodu – Bilbor, pentru care se speră obținerea unor finanțări prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Gheorghe Flutur a mai anunțat că a transmis vicepremierului Sevil Shhaideh invitația de a veni și la Suceava, unde să se poarte o discuție cu reprezentanții Consiliului Județean, dar și cu primarii suceveni în ceea ce privește strategia de dezvoltare a județului. Dacă invitația va fi acceptată, o astfel de întâlnire ar urma să se desfășoare în zilele de 10 sau 11 martie a.c. In finalul conferinței de presă, președintele Consi­liului Județean a mai precizat că luni va fi organizată o nouă întâlnire cu mass-media suceveană la care vor participa reprezentanți ai unor firme doritoare să se implice în transportul aviatic de călători prin intermediul Aeroportului “Stefan cel Mare”.

Gheorghe Flutur a mai arătat că sumele ce vor fi distribuite din TVA și impozit pe profit prin intermediul structurilor fiscale sunt pentru toate cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul nostru în valoare totală de 27 de milioane de lei. (Neculai ROSCA)