DN 17, Suceava – Gura Humorului, inchis din cauza viscolului

Tronsonul DN17 de la Suceava la Gura Humorului a fost închis, astazi, in jurul orei 12, a anunțat prefectul Constantin Harasim. Măsura a fost luată din cauza vizibilităţii reduse, sub 10 metri, şi a viscolului extrem de puternic.

Conform prefectului, au fost instituite filtre de poliţie la ieşirea din municipiul Suceava şi la ieşirea din Gura Humorului, la intersecţia spre Păltinoasa, poliţiştii dirijând maşinile prin Cornu Luncii, pentru a putea continua drumul spre Suceava.

Foarte greu se circula si pe E 85, in zona Cumparatura, dar drumul nu este inchis. De asemenea, pe drumul Suceava – Moara, Berchisesti se circula cu dificultate.

In cursul diminetii au fost probleme cu alimentarea cu energie electrica in municipiul Falticeni si in Baia, situatia remediindu-se intre timp.