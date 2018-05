Distincţii onorante pentru dramaturgul Matei Vișniec din partea oficialităţilor sucevene

Prezent la Suceava, la Zilelor Teatrului Municipal care-i poartă numele, dramaturgul și poetul Matei Vișniec, a primit o diplomă de excelenţă din partea Instituţiei Prefectului, o medalie aniversară din partea Primăriei municipiului Suceava, a fost înscris în “Cartea Valorilor Bucovinene” si a primit medalia ”Meritul Bucovinei” din partea Consiliului Judeţean. In curtea interioară a Cetăţii de Scaun, la evenimentul intitulat “Unirea prin teatru”, la care au participat oficialităţi sucevene și numeroși invitaţi, Matei Vișniec a pledat pentru teatru, cultură și a arătat cât este de important să organizezi evenimente în locuri încărcate de istorie. ”Festivităţile vin și trec dar să ne gândim cum să devină viitoarea sută de ani vivabilă pentru toţi. Un secol mai frumos!”, a ţinut să transmită marele dramaturg la finalul manifestării

Ieri, dramaturgul și poetul Matei Vișniec a primit o diplomă de excelenţă din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, Consiliului Judeţean Suceava și o medalie aniversară din partea Primăriei municipiului Suceava.

Mai întâi, la începutul ședinţei Colegiului Prefectural, maestrul Matei Vișniec a fost înscris în “Cartea Valorilor Bucovinene”, iar Diploma de excelenţă i-a fost înmânată de prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, în semn de recunoștinţă pentru susţinerea înfiinţării teatrului la Suceava și sprijinul acordat promovării acestuia. De altfel, atât prefectul la Colegiul Prefectural, cât și primarul Ion Lungu la Cetatea de Scaun au arătat că înfiinţarea teatrului de la Suceava i se datorează maestrului Matei Vișniec.

Vizibil emoţionat de ceremonia de la Palatul Administrativ, dramaturgul născut la Rădăuţi a mulţumit pentru distincţia primită, precizând că „sunt atât de onorat și fericit pentru că v-aţi rupt din timpul dumneavoastră pentru a fi prezenţi aici”. Aflat la vârsta de 62 de ani, Matei Vișniesc a precizat că se află „la jumătatea drumului”: 31 de ani în România, 31 de ani în Franţa.

El și-a exprimat speranţa ca Teatrul Municipal Suceava să aibă o activitate cât mai îndelungată. „Vreau să spun că nu trebuie să ne panicăm dacă va ieși și câte un spectacol discutabil. Este important să discutăm inteligent de ce nu ne place un spectacol. Iar teatrul este destinat să dezvolte ­spi­ritul critic”, a spus Matei Vișniec, care a mai adăugat că din punctul său de vedere, un teatru reprezintă o cauză locală comună, care trebuie sprijinit în orice moment.

De altfel, atât la Palatul Administrativ, cât și la Cetatea de Scaun, Matei Vișniec a susţinut scurte alocuţiuni. La Palatul Administrativ a vorbit despre drama celor plecaţi din ţară peste hotare. „Îmi dau seama că sensul plecării e de fapt întoarcerea. Sunt milioane de români plecaţi la muncă în străinătate și care nu știu că sensul plecării lor e de fapt întoarcerea. Iar eu consider că cine se naște în Bucovina are un plus de rădăcini în el, la care să se întoarcă”, a spus Matei Vișniec.

Primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava împreună cu Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” au organizat, joi, în curtea interioară a Cetăţii de Scaun, evenimentul intitulat “Unirea prin teatru”. La acest eveniment, inclus în calendarul Zilelor Teatrului „Matei Vișniec”, aflate la a doua ediţie, a fost prezent marele dramaturg Matei Vișniec, reprezentanţii teatrelor invitate la festival, dar și oficialităţile locale precum președintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, prefectul Mirela Elena Adomnicăi.

Prezentă la ceremonia de ieri de la Palatul Administrativ, precum și la cea de la Cetatea de Scaun a Sucevei, directoarea Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Carmen Veronica Steiciuc, a mulţumit publicului care vine la spectacolele puse în scenă de trupa de actori suceveni.

Ideea organizării evenimentului la Cetatea de Scaun i-a aparţinut președintelui Consiliului Judeţean Suceava, ­Gheor­ghe Flutur. Întrucât în programul său de ieri era inclusă o deplasare la un eveniment care avea loc la Liteni (anual, de Înălţarea Domnului), Gheorghe Flutur a ajuns cu o mică întârziere – încadrându-se în sfertul academic – prilej utilizat însă de ceilalţi invitaţi de a socializa, primarul Ion Lungu primind în dar de la Matei Vișniec o carte și întreţinând discuţii cu oaspeţi din orașul francez Laval, cu care Suceava este înfrăţită, precum și cu prof. univ. Sanda Maria Ardeleanu și mari actori precum Florina Cercel, care l-a lăudat pe primar pentru modul în care arată Suceava.

Dintre oficialităţile prezente, primul care a luat cuvântul a fost primarul Ion Lungu care a spus că proiectul teatrului din Suceava este unul reușit succesul datorându-i-se în primul rând lui Matei Vișniec și că la Suceava se face performanţă, anunţând că sub cupola Centenarului Marii Unirii, Teatrul „Matei Vișniec” va face la toamnă un turneu la Paris, dar și la Laval. Ion Lungu i-a mulţumit lui Matei Vișniec pentru implicare și l-a asigurat de tot sprijinul său pentru activitatea teatrală viitoare, după care i-a oferit renumitului dramaturg diploma și medalia aniversară la împlinirea a 630 de ani de atestare documentară a Sucevei. Trebuie spus că la finalul acţiunii primarul Ion Lungu a înmânat câte un trofeu reprezentanţilor tuturor teatrelor prezente la Zilele Teatrului Matei Vișniec, dar și unor mari actori precum Florina Cercel și Constantin Tache Florescu.

Gheorghe Flutur a felicitat atât pe Matei Vișniec, cât și pe restul organizatorilor pentru ideea acestei acţiuni „Unire prin teatru”, arătând că se poate vorbi și despre „Înălţare prin teatru”, întrucât evenimentul a coincis cu marea sărbătoarea creștină a Înălţării Domnului. „Ne închinăm, vă admirăm, vă aplaudăm și vă respectăm pentru ce faceţi pentru cultura românească, pentru teatrul românesc”, a spus Gheorghe Flutur care le-a transmis celor prezenţi că le acordă „azil politic” în frumoasa Bucovină, anunţ care a stârnit ropote de aplauze din partea invitaţilor. Gheorghe Flutur a avut cuvinte de apreciere la adresa dramaturgului Matei Vișniec pe care l-a numit “ambasador bucovinean care ne face cinste și onoare” și pe care l-a trecut în fruntea listei elitelor din Bucovina. Ca urmare Flutur i-a înmânat lui Vișniec medalia ”Meritul Bucovinei”.

Prefectul Mirela Adomnicăi a vorbit la rându-i de succesul Teatrului Matei Vișniec care cu echipa valoroasă de actori tineri a reușit să așeze Suceava pe harta teatrală a României.

La Cetate, Matei Vișniec a pledat pentru teatru, cultură și a arătat cât este de important să organizezi evenimente în locuri încărcate de istorie, făcând trimitere la un simbolism al pietrelor și durabilităţii. „În acest an 2018, plin de semnificaţii istorice pentru români, teatrul devine un simbol al unirii. Este menirea teatrului să creeze punţi și pasarele acolo unde accidentele istoriei ridică ziduri sau trasează frontiere. Prin vocaţia sa umanistă și universa­listă, teatrul întreţine comunicarea dintre oameni, culturi și comunităţi chiar și atunci când acestea sunt divizate sau manipulate de diverse doctrine toxice. Teatrul, prin stimularea spiritului critic și al reflecţiei despre om este un spaţiu de libertate în care poate renaște ideea de fraternitate și se pot regăsi familii dezbinate”, a spus Vișniec. El crede că un asemenea eveniment este mai degrabă un moment pe care trebuie să-l dedicăm mai mult reflecţiei. ”Festivităţile vin și trec dar să ne gândim cum să devină viitoarea sută de ani vivabilă pentru toţi. Un secol mai frumos”, a încheiat Matei Vișniec. (Dan PRICOPE)