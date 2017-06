Discuții despre vânzarea firmei BETTY ICE, producătorul de înghețată aparținând omului de afaceri Vasile Armenean

Conform unor site-uri specializate în tranzacții, mari fonduri de investiții sau investitori strategici s-ar număra printre investitorii potențial interesați de afacerea care ar putea ajunge la 50 – 60 milioane euro. Vasile Armenean spune însă că se află într-un proces de evaluare, fără a intra în negocieri pentru o vânzare a firmei sale, existând și varianta unei fuziuni sau chiar achiziții în piața de înghețată



BETTY ICE Suceava, cel mai mare producător independent de pe piața de înghețată, ar fi fost scos la vânzare de către Vasile Armenean (foto), fondatorul și proprietarul afacerii. Primele oferte pentru Betty Ice sunt așteptate săptămâna aceasta, în prima decadă a lunii iunie, a semnalat duminică site-ul Mirsanu.ro, site specializat în informații și tranzacții economice.

Tranzacția ar fi atras atenția mai multor investitori strategici și fonduri de investiții, printre investitorii care ar putea fi interesați de achiziția Betty Ice se află jucători de talia Mid Europa Partners, Abris Capital Partners, Enterprise Investors sau grupul leton Food Union, care a cumpărat în 2016 pachetul majoritar din Alpin 57 Lux, un alt producător independent de top. Surse din piața de fuziuni și achiziții susțin că tranzacția de vânzare a Betty Ice ar putea ajunge în jurul a 50 – 60 mil. Euro, informeaza site-ul amintit.

Pe de altă parte, antreprenorul Vasile Armenean, proprietarul și fondatorul brandului Betty Ice, a declarat că a intrat într-un proces de evaluare, fără a intra însă în negocieri pentru o vânzare a firmei sale, existând însă și varianta unei fuziuni sau chiar achiziții în piața de înghețată.

“Nu e nimic nou, se întâmplâ ce s-a mai întâmplat și în 2006 – 2008, când primesc tot felul de oferte. Acum suntem într-un proces de evaluare și atât. Am mai făcut asta și atunci, dar nu putem spune că vindem, întrucât nu am intrat cu nimeni in negocieri. Apoi există și alte opțiuni, spre exemplu, fuziuni sau chiar achizitii. Noi ne vedem de treabă deocamdată”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Vasile Armenean. ”Noi avem ca scop sa ramanem numarul unu in piata, ca brand, sa ne mentinem marja de profit si cota. Jocul nostru in piata asta a fost si o sa fie“, a completat antreprenorul din Suceava.

Conform StartupCafe.ro, in anul 2015, Betty Ice a inregistrat o cifra de afaceri neta de peste 25 de milione de euro si un profit net de 5 milioane de euro. Societatea suceveana a avut in 2015 un numar mediu de 600 de salariati, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finantelor Publice.

Vasile Armenean (49 de ani) are o poveste de business fabuloasa. De fel din Medias, judetul Sibiu, Armenean a plecat in Austria, in anul 1986, pe cand avea varsta de 17 ani. Acolo a muncit la o gelaterie si i-a venit ideea sa-si deschida o afecere in domeniu. “Intr-un concediu petrecut in Romania in 1990, am adus o masina de inghetata din Austria, pe care am cumparat-o prin credit, am inchiriat un spatiu in Suceava si am testat piata timp de o luna”, povestea Vasile Armenean, intr-un interviu acordat Business Magazin, in 2009.

Fabrica de inghetata de la Suceava a deschis-o in anul 1994, iar fiica sa, Beatrice, de 4 ani pe atunci, i-a fost sursa de inspiratie pentru brandul care avea sa racoreasca verile romanilor, Betty Ice. Modelul de business al lui Armenean se bazeaza pe un lant bine pus la punct de la fabricare la distributie, brandul sau ajungand in restaurante si cofetarii. Astfel, Betty Ice a reusit sa extinda perioada de vanzare a inghetatei si in afara verii, bazandu-se pe o modificare a comportamentului de consum in Romania, informeaza StartupCafe.ro. (T.V.)