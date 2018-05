Discuții contradictorii în Consiliul Județean Suceava privind proiectul „Sălii Unirii”

Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind studiul de fezabilitate cu 21 de voturi pentru, ale consilierilor PNL, 13 abțineri și 2 voturi împotrivă, ale consilierilor PSD. Social-democratul Dan Cușnir a avut obiecții referitoare la costul de realizare, de aproximativ 1 milion de euro. Gheorghe Flutur susține că Suceava își revendică un rol regional și are nevoie de un astfel de spațiu

Consilierii județeni suceveni au aprobat, în ședința de ieri, 30 mai, proiectul de hotărâre privitor la studiul de fezabilitate pentru amenajarea curții interioare a Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiune de sală de conferințe, numită „Sala Unirii”. Investiția este evaluată la 5,4 milioane de lei. Proiectul de hotărâre a întrunit 21 de voturi pentru, ale consilie­rilor PNL, 13 abțineri și 2 voturi împotrivă, ale consilierilor PSD. Social-democrații Dan Ioan Cușnir și Mihai Grozavu au susținut că suma este prea mare pentru o asemenea investiție. „La ce ne mai trebuie una pe care să cheltuim un milion de euro ? Am da 2600 de euro/mp. Oricine a construit ceva știe că mai mult de 1000 de euro/mp e foarte mult. Cu banii ăștia dotam 50 de școli cu grupuri sanitare mo­derne”, a spus Dan Ioan Cușnir. Din punctul său de vedere, nu este nevoie de această sală, în condițiile în care Palatul Administrativ are o sală modernizată și care este folosită zece zile pe an. „Suceava vrea să își revendice un rol regional”, a răspuns președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a adăugat că a existat o gândire curajoasă pentru realizarea unui spital regional modern, a unui aeroport regional. În opinia lui Flutur, administrația județeană are nevoie de o sală de conferințe modernă, fiindcă Suceava va juca un rol important în regiune și va găzdui numeroase evenimente. „De noi depinde. E o investiție undeva la marginea orașului care să nu se justifice sau e în buricul târgului și oricând se poate accesa de cei interesați?”, a întrebat președintele CJ Suceava. (D.P.)