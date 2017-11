Direcția Silvică Suceava a asigurat profitul ROMSILVA prefigurat pentru un an întreg, în doar 9 luni

Sefii de la București ai pădurilor de stat apreciau la început de an că vor obține un profit brut de pe urma exploatării pădurilor și a produselor derivate, la nivel național, de 100 de milioane de lei, în acest an. Veniturile au ajuns la 315 milioane de lei, din care ținta de 100 de milioane a fost asigurată de Direcția Silvică Suceava singură, în doar 9 luni și fără ca pădurea în ansamblu să aibă de suferit

Direcția Silvică Suceava, cea mai importantă, din punct de vedere economic, structură județeană din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, a obținut în primele 9 luni ale acestui an un profit brut de 99 milioane de lei, remarcându-se de altfel o creștere semnificativă față de indicatorul transmis la începutul anului de Regia Națională a Pădurilor (RNP), care era de 69,515 milioane de lei. Informațiile au fost transmise de directorul economic al Direcției Silvice Suceava, Mihai Cotos. El a explicat că față de ținta stabilită la începutul anului de RNP, s-a raportat o creștere a profitului brut la DS Suceava însemnând 142%. “Cifra de afaceri rea­lizată în primele 9 luni ale anului 2017 a fost în valoare de 269,36 milioane de lei, depășind programul transmis de către RNP – ROMSILVA pentru întregul an 2017 – care fusese stabilit la 259,902 milioane de lei – cu aproape 10% doar în primele 9 luni ale anului în curs”, a declarat tânărul director economic al Direcției Silvice Suceava, economistul Mihai Cotos. El a mai pus la dispoziție și alți indicatori economici din care rezultă buna gospodărire a fondului forestier de către Direcția Silvică Suceava în acest an. Astfel, doar în primele nouă luni ale anului, profitul brut a crescut cu 142%, cifra de afaceri a crescut cu 131%. “Estimăm că acești doi indicatori de performanță vor suporta o creștere semnificativă până la sfârșitul anului pentru că perioada aferentă trimestrului IV al fiecărui an, în general, este propice asigurării de venituri din mai multe surse”, a declarat directorul economic al Direcției Silvice Suceava, Mihai Cotos.

Menționăm că într-o recentă statistică furnizată de directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, în primele 9 luni ale acestui an, ­pro­fitul brut în cadrul întregii regii la nivel național a fost de aproape 315 milioane de lei, în creștere semnificativă față de indicatorul programat (100 de ­mi­lioane de lei), iar până la sfârșitul anului, directorul general al ROMSILVA, Ciprian Pahonțu, spune că acesta “va crește cu siguranță”. Doar în acest moment, profitul brut estimat la începutul anului este asigurat de Direcția Silvică Suceava, cu cei 99 de milioane de lei la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. Mai mult, aritmetic vorbind, Direcția Silvică Suceava a asigurat și în acest an aproape o treime din profitul ROMSILVA, fără scandaluri, dar cu bună gestionare a pădurilor pe care le are în admi­nistrare. “Reușim, în fiecare an, să oferim o contribuție importantă în bugetul Regiei ROMSILVA. Cu chibzuință, putem folosi resursele oferite de pădurile ce sunt în administrarea Direcției Silvice Suceava pentru a obține și venituri importante, pentru gospodărirea durabilă a pădurilor din județul Suceava”, a declarat directorul Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu. (Neculai ROSCA)