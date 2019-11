Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, trimisă în judecată pentru că nu a tăiat un copac în care s-a izbit un șofer beat. Un bărbat a murit pe loc

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au trimis în judecată Direcția de Drumuri și Poduri Suceava pentru ucidere din culpă, în cazul unui accident produs acum patru ani pe un drum județean din Verești la volanul mașinii se afla un bărbat de 33 de ani, beat, cu o alcoolemie de aproximativ 1,35 g% alcool pur în sânge u circulând cu viteză mare, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra volanului și mașina s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului u un bărbat de 47 ani, pasager în mașină, a murit pe loc în urma impactului u drumarii sunt acuzați că nu au luat măsurile corespunzătoare în sensul montării indicatoarelor de avertizare cu privire la existența unei curbe deosebit de periculoasă și de restricționare a vitezei pe sectorul de drum respectiv și pentru că nu au tăiat arborele situat la limita drumului, în dreptul curbei deosebit de periculoase, copac ce a reprezentat și prezintă în continuare un pericol pentru participanții la trafic

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava l-au trimis în judecată pe inculpatul Andrei Hanganu (33 de ani), din comuna Verești, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau alte substanțe și ucidere din culpă.

În același dosar a mai fost trimisă în judecată și Direcția Județenă de Drumuri și Poduri Sucea­va, prin reprezentant legal – pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Anchetatorii au stabilit că, la data de 14 decembrie 2015, în jurul orei 16.50, Andrei Hanganu a condus autoturismul Volkswagen Polo, cu numere de circulație provizorii, pe DJ 290, pe raza localității Verești, din direcția Fântânele către Verești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, fiind și sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie teoretică de aproximativ 1,35 g% alcool pur în sânge conform raportului de expertiză medico – legală întocmit de IML Iași, într-o curbă la stânga a pierdut controlul volanului, a ieșit în afara părții carosabile și a intrat în coliziune laterală cu un copac de pe marginea drumului, după care s-a răsturnat pe cupolă. Din accident a rezultat decesul lui Nicolai Lemnariu (47 de ani).

„Inculpatul a încălcat prevederile art. 48, art. 49 alin. 1 din OUG 195/2002, astfel încât prin conduita sa adoptată în trafic a contribuit în mod nemijlocit la producerea accidentului rutier soldat cu decesul victimei, în condițiile în care nu a adaptat viteza la condițiile de drum chiar dacă a văzut bine drumul și curba și a încercat să evite un autoturism care a circulat din sens opus, motiv pentru care a tras dreapta de volan și a pierdut controlul asupra autoturismului, inculpatul declarând totodată că a mai circulat și anterior pe acel sector de drum. Totodată, dat fiind faptul se afla sub influența băuturilor alcoolice, inculpatul se afla sub incidența art. 336 alin. 1 Cp, acțiunile culpabile ale inculpatului astfel cum au fost reținute concurând la producerea rezultatului constând în decesul victimei”, a arătat prim procurorul adjunct Ruxandra – Andreea Georgescul.

De ce este acuzata Direcția Județeana de Drumuri și Poduri Suceava

În sarcina Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, prin reprezentant legal, s-a reținut că nu a luat măsurile corespunzătoare în sensul montării indicatoarelor de avertizare a participanților la trafic cu privire la existența unei curbe deosebit de periculoasă și de restricționare a vitezei pe sectorul de drum de pe DJ290, la km 9^870 m situat între localitățile Fântânele – Verești și pentru îndepărtarea arborelui situat la limita drumului, în dreptul curbei deosebit de periculoase, copac ce a reprezentat și prezintă în continuare un pericol potențial pentru participanții la trafic.

„Singura posibilitate de evitare a accidentului era ca H.V.A. să fi condus autoturismul marca Volkswagen Polo cu viteza de maxim 60 km/h. În momentul producerii accidentului nu exista o astfel de restricționare a vitezei și nu era plasat un indicator vertical care să atenționeze participanții la trafic că există o curbă deosebit de periculoasă”, a mai menționat procurorul sucevean.

În acest caz, o problemă deosebită a reprezentat-o curba dublă, care fizic a fost și este o curbă deosebit de periculoasă, fiind cu o rază mică de curbură variabilă, cuprinsă între 65 și 100 m. În astfel de situații, este necesar ca administratorul de drum să monteze indicatoare de avertizare a participanților la trafic, că există o curbă deosebit de periculoasă și să restricționeze viteza pe acel sector de drum. Aceasta problema a fost rezolvată după accident prin plasarea unor astfel de indicatoare. Arborele reprezintă încă un pericol potențial pentru participanții la trafic, fiind la limita drumului, astfel că administratorul drumului trebuia să ia măsuri pentru îndepărtarea acestuia.

S-a concluzionat de către expert că semnalizarea rutieră a constituit un factor predominant în producerea accidentului (poate conducătorul auto ar fi redus viteza la intrarea în curbă), dacă nu ar fi existat obstacolul (arborele) impactul nu s-ar fi produs, cel mult autoturismul se deplasa pe terenul agricol până la oprire. Expertul a considerat că lipsa indicatorului rutier de semnalizare a curbei în mecanismul producerii accidentului a constituit un factor predominant în producerea accidentului, iar dacă nu exista obstacolul (arborele) impactul nu s-ar fi produs. Nu se poate considera că marcajul de pe partea carosabilă avertizează participanții la trafic că există o curbă.

„În aceste condiții, se constată că în producerea accidentului rutier soldat cu consecințele mai sus precizate, respectiv decesul victimei L.C.N., a existat o cauză predominantă, respectiv lipsa indicatoarelor rutiere de semnalizare a curbei și de restricționare a vitezei, precum și de neluarea măsurilor pentru îndepărtarea arborelui și o cauză concurentă, constând în acțiunile inculpatului H.V.A. care se afla sub influența băuturilor alcoolice și nu a adaptat viteza la condițiile de drum, având în vedere că a mai circulat pe acel sector de drum și a observat curba la un moment dat, acțiuni/inacțiuni culpabile care, împreună, au creat condițiile propice și necesare producerii accidentului și rezultatului mai grav, iar nerealizarea oricăreia dintre elementele determinante sau concurente, ar fi fost de natură să întrerupă lanțul cauzal și implicit să evite producerea accidentului rutier soldat cu decesul victimei.

Din analiza tuturor împrejurărilor cauzei s-a stabilit că, dacă oricare dintre inculpați și-ar fi îndeplinit obligațiile conform cerințelor legale care guvernau activitatea acestora, lanțul cauzal ar fi fost întrerupt, ceea ce ar fi condus la evitarea producerii rezultatului constând în decesul victimei. Potrivit teoriei echivalenței condițiilor are valoare de cauză orice acțiune sau inacțiune anterioară, în absența căreia rezultatul nu s-ar fi produs, cu alte cuvinte orice condiție sine qua non. Potrivit acestei teorii, incidentă în cauză, împrejurările se pot califica drept cauze astfel că se poate angaja răspunderea penală a fiecărei persoane care a contribuit la producerea rezultatului. Altfel spus, sunt cauze toate condițiile care au precedat și fără de care rezultatul nu s-ar fi produs, astfel că orice condiție care a precedat și a avut o legătură cu rezultatul este o cauză a acestuia, echivalentă cu cauza. Caracterul sine qua non al unei condiții se stabilește folosind procedeul eliminării ipotetice a acesteia din antecedența rezultatului și dacă rezultatul nu s-ar fi produs în înfățișarea sa concretă, atunci acea condiție a fost necesară și deci este cauză”, au concluzionat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă Judecătoriei Suceava. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.