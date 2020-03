Diplomă de excelentă din partea primarului Sucevei pentru USV

Primarul Sucevei Ion Lungu a înmânat, vineri, 6 martie, Universității „Ștefan cel Mare” o diplomă de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea orașului. Înmânarea distincției respective a fost făcută cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființare. De asemenea, primarul Ion Lungu a transmis mesajul de a continua parteneriatul pentru transformarea Sucevei în oraș de tip Smart City (oraș inteligent).

„Am participat astăzi la aniversarea a 30 de ani de la înființarea Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava. Am transmis mesajul municipalității și invitația de parteneriat în continuare pentru transformarea orașului Suceava în oraș de tip Smart City (oraș inteligent). Suntem parteneri în multe proiecte pe linie de asigurare a infrastructurii pentru universitate: campus școlar, facultate de medicină etc., proiecte sportive și culturale. Am acordat o diplomă de excelență Universității pentru contribuția adusă la dezvoltarea orașului nostru”, a mai menționat Ion Lungu, pe contul său de facebook. (D.P.)