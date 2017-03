DIICOT și Protecția Copilului continuă cercetările în cazul fiilor șefei Centrului Medical al IPJ, ajunși la spital drogați

Celor doi băieți, de 11 și 15 ani, copiii medicului Adriana-Lorena Bîrleanu, șefa Centrului Medical din cadrul IPJ, le-ar fi fost administrate benzodiazepină și morfină. DIICOT Central ne-a confirmat ieri că procurorii suceveni fac cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de „administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale”. DGASPC a cerut preluarea copiilor în sistemul de protecție, dar Judecătoria Suceava a decis ieri ca aceștia să rămână în familie. Luni, la DGASPC Suceava sunt așteptați copiii și părinții lor pentru a demara un program de consiliere cu psihologi din cadrul Serviciului de Urgențe al instituției. Profesorii celor doi copii au atras atenția de luni bune familiei că băieții au absențe multe și par epuizați, obosiți, supărați. Absențele de la școală ale celor doi au fost motivate de-a lungul timpului pe baza unor adeverințe medicale semnate și parafate chiar de mama elevilor. Ieri, mama copiilor și-a retras fiul cel mare, de clasa a VIII-a, de la Colegiul „Mihai Eminescu”, solicitând foaia matricolă și documentele acestuia

Așa după cum OBIECTIV a relatat, ieri, în exclusivitate, la Spitalul Jude­țean Suceava au ajuns zilele trecute doi băieți, de 11 și 15 ani, fiii medicului Adriana-Lorena Bîrleanu, șefa Centrului Medical din cadrul IPJ Suceava. In urma primelor analize, a reieșit faptul că celor doi copii le-ar fi fost administrate substanțe sedative, vehiculându-se ipoteza că mama lor nu ar fi străină de această situație. Structura Centrală a DIICOT a confirmat ieri, la cererea OBIECTIV, faptul că la nivelul Structurii Teritoriale Suceava a DIICOT se află înregistrat un dosar penal în care s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 7 din Legea 143/2000. Acest articol de lege spune că „admi­nistrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani”. De asemenea, Nicoleta Daneliuc, purtătoarea de cuvânt a Direcției ­Ge­nerale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a transmis că instituția pe care o reprezintă a solicitat instanței de judecată măsura luării în sistem a copiilor pentru o perioadă limitată, până la clarificarea pro­blemei. „Având în vedere rezultatele preliminare primite de la spital, am sesizat instanța de judecată în vederea solu­ționării prezentei cauze. Cel mai bine ar fi ca minorii să fie luați în sistemul de protecție o perioadă de timp, până la clarificarea situației. Vom vedea ce va decide instanța”, a declarat Nicoleta Daneliuc.

Cererea DGASPC Suceava a fost analizată ieri de magistrații de la Jude­cătoria Suceava, dispunându-se ca cei mici să rămână în continuare în cadrul familiei. Trebuie menționat faptul că juristul direcției nu a fost în sala de judecată în momentul în care s-a analizat cererea instituției pe care o reprezintă.Luni, 20 martie, la DGASPC Sucea­va sunt așteptați copiii și părinții lor pentru a demara un program de consiliere cu psihologi din cadrul Serviciului de Urgențe al instituției.

Conform reprezentanților DGASPC Suceava, toată această poveste la ieșit la iveală, după ce la data de 7 martie 2017, pe adresa instituției a ajuns o sesizare anonimă cu privire la situația a doi frați cu vârste de 11 și 15 ani, cărora li s-ar fi administrat „diverse substanțe”. Se bă­nuiește că autorul ar fi chiar tatăl celor doi băieți, deoarece surse apropiate ­fa­miliei Bîrleanu susțin că soții sunt în proces de divorț.

„Cei doi băieți sunt elevi la școala pe care o conduc, unul în clasa a VIII-a și celălalt în clasa a VI-a. Au venit la școala noastră prin transfer de la o altă școală din municipiu, în semestrul II al anului școlar trecut. Sunt doi copii buni care s-au integrat rapid în cele două colective. Prin decembrie, cadrele didactice au început să observe o scădere a randamentului școlar. S-a luat legătura cu familia, iar mama ne-a explicat că atât absențele, cât și rezultatele lor scăzute la învățătură se datorează faptului că au fost bolnavi în ultima perioadă, dar nimic serios, doar boli de sezon, răceli. Majoritatea scutirilor aduse pentru a motiva absențele erau semnate și parafate chiar de mama elevilor, care este medic. Pe ultima dintre ele era trecut chiar „stop-cardiac resuscitat”. Copiii erau din ce în ce mai epuizați, obosiți, supărați, aceste stări fiind mai evidente la elevul din clasa a VIII-a. Astăzi (n.r. – ieri), mama a venit și a cerut transferul acestuia către o altă școală, ridicând foaia matricolă și documentele școlare. Aceasta ne-a acuzat că oboseala copilului său este cauzată de exigențele mult prea ridicate ale unor cadre didactice. Sper să nu se dovedească ceea ce a apărut în presă pentru că mi-ar părea rău de acești copii”, a declarat Renato Tronciu, directorul Colegiului Național „Mihai Emi­nescu” din Suceava.

Cazul absolut șocant a ieșit la iveală după ce cei doi frați au ajuns la spital existând suspiciuni că le-au fost admi­nistrate substanțe medicamentoase folo­site pentru pacienți în faze terminale. Situația este cu atât mai gravă, cu cât propria lor mamă este bănuită de a le fi dat medicamentele. Adriana-Lorena Bîrleanu este șefa Centrului Medical din cadrul IPJ Su­ceava. Aceasta este bănuită că începând încă din luna septembrie a anului trecut ar fi început să le administreze celor doi fii ai săi, în vârstă de 11 și 15 ani, tot felul de calmante puternice. La școală, comportamentul celor doi băieți era unul total schimbat față de anul școlar precedent, fapt ce a stârnit nedumerirea cadrelor didactice. Copiii nu mai erau atât de energici ca la sfârșitul anului școlar trecut, s-au izolat de restul colegilor și nu mai comunicau nici cu profesorii, fiind afectate și rezultatele lor la învățătură. In urmă cu câteva zile, cei doi copii au ajuns la Spitalul Județean Suceava, unde medicii i-au supus la o serie de investigații de specialitate pentru a vedea în ce măsură le-au fost afectate organele vitale și totodată pentru a se descoperi ce substanțe le-au fost administrate.

Din ultimele teste de urină a reieșit că băia­­tului de 11 ani i s-a administrat benzodiazepină, iar fratele său mai mare primise în ultimele 48 de ore morfină. Acestora li s-au prelevat și probe de sânge, care urmează să fie prelucrate în laboratoare de specialitate, urmând ca rezultatele să stabilească exact ce substanțe le-au fost date celor doi copii. „Teoretic, administrarea morfinei și a benzodiazepinei afectează atât func­țiile cognitive, cât și cele intelectuale, dar personal nu am experiență, pentru că noi, în neurochirurgie, folosim aceste substanțe doar pentru o perioadă scurtă, dar cu siguranță pot afirma în calitate de medic că dă dependență ca și orice alt produs toxic sau alcool. Persoana respectivă, care nu își primește doza zilnică intră în sevraj ca orice consumator de droguri, având halucinații, agitații, agresivitate și fiind vorba despre copii, aceștia își modifică personalitatea”, a declarat șeful secției de Neurochirurgie din ca­drul Spitalului Județean Suceava, doctorul Anatolii Buzdugan. Polițiștii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, sub îndrumarea procurorilor DIICOT Su­cea­va fac în continuate cercetări în acest caz pentru a se stabili vinovăția persoanelor implicate. (Cristina RUSTI, Dănuț ZUZEAC)