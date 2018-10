Desfășurare de forțe pentru prinderea unui șofer băut care a omorât o bătrână pe trecerea de pietoni, la Păltinoasa

Victima a fost proiectată la o distanță de 14 metri, pe trotuar.Conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Polițiștii au instituit 20 de filtre rutiere și toate efectivele disponibile din Gura Humorului și Păltionasa au urmărit imagini pe camerele de supraveghere pentru a-l găsi. Până la urmă, șoferul vinovat se afla acasă, iar mașina cu care a făcut accidentul era în garaj. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un șofer băut a lovit mortal cu mașina o femeie, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 19.00, la Păltinoasa, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului.

Ioan C., de 48 ani, din comuna Păltinoasa, în timp ce conducea autoturismul Ford Focus pe DN 17, pe raza comunei Păltinoasa, având direcția de deplasare Gura Humorului către Suceava, în dreptul fostei Primării, pe fondul conducerii sub influența băuturilor alcoolice și a vitezei neadaptate la condițiile de trafic pe timp de noapte (fapt ce poate fi confirmat de locul unde a fost proiectată victima și unde au fost identificate resturile de material plastic provenite de la farul dreapta față al autotu­rismului, aspecte ce vor fi stabilite cu exac­­titate în urma efectuării expertizei tehnice judiciare), nu a acordat prioritate de trecere pietonului Ileana C., de 75 de ani, din comuna Păltinoasa, care se angajase în traversare pe marcajul pietonal, dinspre stânga spre dreapta, acroșând-o cu partea dreapta față a autoturismului (așa cum reiese din imaginile surprinse de una din camerele de supraveghere video montate pe peretele exterior al Discotecii „OK”), proiectând-o la o distanță de 14 m pe trotuarul din partea dreaptă a drumului, având în vedere sensul de mers amintit.

În urma impactului violent a rezultat decesul femeii.

După producerea impactului, conducă­torul auto a părăsit locul accidentului. Comanda inspectoratului a dispus de îndată constituirea a 20 de filtre rutiere pe toate traseele de deplasare din zona evenimentului, în paralel, toți polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului, SPR Păltinoasa, polițiștii Serviciului Rutier și BDNE localizând camerele de luat vederi din zonă și vizionând imaginile suprinse în vederea identificării vehiculului și șoferului. În urma activităților criminalistice și investigative desfășurate, șoferul a fost identificat la domiciliul său, iar autoturismul în cauză a fost găsit în garajul proprietatea acestuia, prezentând avarii în partea dreapta față.

Conducătorul auto Ioan C. a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal privind infracțiunile de „ucidere din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție”. (O.S.)