Deșeuri spitalicești periculoase aduse din Alba si Mures, depozitate ilegal într-o hală din Ițcani

Locuitorii din zonă au reclamat la Poliție, după ce, în ultimele două luni, camioane cu numere de Mureș făceau transporturi suspecte în zonă. Se pare că o firmă din Târgu Mureș colecta deșeuri spitalicești din Alba, Mureș și Suceava. Conform documentelor, deșeurile urmau să fie incinerate în Iași, dar ajungeau în lunca Sucevei. Transportul de astăzi, descoperit de polițiști după apelul la 112 al unei femei din zonă, nici măcar nu avea voie să tranziteze Suceava.

Mai mulți suceveni din cartierul Ițcani au reclamat în după-amiaza de sambata, prin numărul de urgență 112, că niște bărbați descarcă dintr-o dubă cu numere de Mureș mai mulți saci cu deșeuri periculoase. Ceea ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului intrece orice imaginație. Aproape o tonă de deșeuri spitalicești erau depozitate ilegal într-o hală din apropierea apei Sucevei. Oamenii povesteau că de mai bine de două luni tot văd astfel de transporturi, iar fumul gros din unele zile, care ieșea din locul rspectiv, le amețea până și animalele din curte. „Se simte un miros înecăcios de chimicale de vreo săptămână, două, în special când e presiunea atmosferică se simte, așa, nu îmi dau seama exact”, a povestit o femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de hala respectivă. Aceasta a sunat astăzi la Poliție iar oamenii legii l-au surprins pe șoferul din Mureș cu mașina plină de deșeuri. Polițiștii au explicat că din documentele deținute de șoferul angajat la SC Medpharma Collect SRL Târgu Mureș, reziduurile medicale provin de la spitale de pe raza județelor Alba și Mureș, precum și de la cabinete medicale din județul Suceava. Aceste deșeuri ar fi trebuit să fie duse la un incinerator de deșeuri din Iași, însă au ajuns să fie depozitate într-o hală din cartierul Ițcani închiriată de către societatea din Târgu Mureș. Se pare că șoferul este și unul dintre administratorii firmei iar socrul său l-a însoțit la Suceava. Acesta a încercat să-și scuze ginerele. „Sunt niște vată, o seringă și atât, dar nu-s periculoase deloc astea. Astăzi trebuia eliberat depozitul că a fost stricată mașina trei zile și am venit cu mașina, cu ginerele de la Mureș, urma să le încărcăm și să le ducem, atât. Noi nu facem prostii”, a precizat socrul șoferului.

Reprezentații Gărzii de Mediu Suceava au verificat depozitul ilegal de deșeuri spitalicești, însă din primele cercetări nu au fost găsite dovezi clare conform cărora acestea erau incinerate în locul respectiv. „Astăzi, în jurul orei 16.00, am fost contactați de Poliția Suceava referitor la faptul că prin 112 cetățeni din cartierul Ițcani au anunțat că într-o locație, aici unde ne aflăm, se întâmplă ceva ciudat. De câteva zile, în această proprietate pătrund niște mașini cu numere de înmatriculare care nu sunt din județul Suceava, abandonează niște saci și părăsesc incinta. Poliția ne-a solicitat și pe noi, ne-am deplasat la fața locului și am constatat că o mașină care era oprită de poliție făcea transport de deșeuri periculoase. Firma este din Târgu Mureș, județul Mureș, și în mașină avea deșeuri care proveneau din Alba Iulia. Destinația de transport era incineratorul de la Iași, având în vedere că noi în Suceava nu mai avem incinerator, activitatea de incinerare s-a sistat temporar. Aceaste deșeuri spitalicești au fost depozitate într-o hală în incinta acestei proprietăți și șoferul a declarat că a intrat pe această proprietate pentru a încărca deșeurile din hală în mașina cu care făcea transportul către Iași. Normal, verificând toate documentele, transportatorul nu avea voie să circule prin județul nostru, nu avea traseu aprobat ca să circule prin județul nostru. Au venit colegii de la Poliția Judiciară și am procedat la identificarea deșeurilor. Am identificat deșeurile care se aflau în mașină, după care am intrat în hală cu acceptul proprietarului, șoferul a dat o declarație pe proprie răspundere că ne permite accesul în hală. Am intrat cu Poliția în hală și am constatat că în hală se găsesc deșeuri spitalicești provenite de la cabinete medicale – înțepătoare, seringi. În momentul de față, șoferul declară că în această încăpere se găsesc circa o tonă de deșeuri. În momentul de față, colegii mei împreună cu Poliția și cu transportatorul cântăresc deșeurile, le încarcă în mașină, după care mașina pleacă la Iași, la incinerare. Colegii mei de la Iași deja au fost anunțați și vor asista și vor întocmi documentele necesare, în momentul în care transportatorul ajunge la incineratorul Demeco din Iași. Poliția a luat legătura cu procurorul de serviciu, noi am întocmit o notă de constatare pe care o predăm Poliției, Poliția întocmește dosarul penal și îl predă procurorului. Aceste deșeuri sunt periculoase atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea populației”, a declarat Adriana Iordache, șefa Gărzii de Mediu Suceava.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal privind nereguli la colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor periculoase. Nu se știe clar dacă deșeurile au fost arse sau nu la Ițcani, cert este însă că sunt scoase două ferestre de la respectiva hala, plus câteva țigle din acoperiș, aerul fiind aproape imposibil de respirat. Polițiștii au făcut față cu greu mirosului, chiar dacă și-au acoperit fețele cu măști. (Cristina RUȘTI)