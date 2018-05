Catalin Nechifor, deputat PSD Suceava, si-a anuntat trecerea la partidul lui Victor Ponta – Pro Romania

Joi, 17 mai, fostul premier PSD Victor Ponta, actual presedinte al partidului Pro Romania, a sustinut la Suceava o conferinta de presa alaturi de deputatul PSD Catalin Nechifor. In cadrul acesteia, Nechifor, fost presedinte al CJ Suceava, a anuntat ca paraseste PSD si se alatura noului partid fondat de Victor Ponta. In cadrul conferintei de presa, Ponta a anuntat ca deputatul sucevean va fi coordonatorul filialei sucevene a Pro Romania si va incerca, alaturi de fostul premier sa construiasca sau sa consolideze organizatii ale partidului in judetele din zona de nord a tarii. Printre altele, Victor Ponta a lasat sa se inteleaga ca in cursul saptamanii viitoare partidul Pro Romania va reusi sa constituie un grup parlamentar in cadrul Camerei Deputatilor.

“Începem o construcție #ProRomania și la Suceava. După 16 ani în PSD a venit momentul în care sa îmi dau seama ca niciodată sa nu spui niciodată. Mi-am făcut datoria fata de PSD, am avut și împliniri și dezamăgiri, dar viata merge mai departe și ma bucur sa fiu din nou alături de oameni care au fost lângă mine. Am trecut prin multe, am învățat și pe pielea noastră despre real politics, nu sunt penal, apropo nici baron local n-am reușit sa fiu, cu toate ca, între noi fie vorba, în 2012 puteam să-i pun pe unii sa meargă și pe sarma cu capul în jos, ca asa erau obișnuiți”, a spus Nechifor.

Ambii politicieni sustin ca deocamdata nu pot anunta alte nume care se vor alatura proiectului lor, insistand in mod repetat ca “au memorie foarte buna” si vor sti sa discearna intre cei care de-a lungul anilor nu le-au fost aproape. (T.A.)