Deputatul Baisanu, propus de Dăncilă ca ministru pentru Relația cu Parlamentul

Deputatul Stefan Alexandru Baisanu, presedintele ALDE Suceava, a fost propus de premierul Viorica Dancila drept ministru pentru Relația cu Parlamentul. De asemena, premierul Dancila a propus-o pe Gratiela Gavrilescu drept ministrul al Mediului, iar pe deputatul Ioan Cupă drept ministru al Energiei. Viorica Dancila a anuntat ca in cursul zilei de miercuri va trimite propunerile catre presedintele Iohannis.

„Am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor din luna august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și că importante sunt România și românii. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne consolidăm imaginea României în plan extern”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declarație de presă făcută miercuri la Palatul Victoria.

Conform HotNews, planul PSD este ca Viorica Dăncilă să facă aceste trei noi propuneri de miniștri interimari lui Klaus Iohannis și prin cooptarea parlamentarilor ALDE să obțină voturile necesare pentru a valida Guvernul în Parlament .

Aceleași surse susțină că la nivel parlamentar, la Camera Deputaților, Meleșcanu prin portofoliilee negociate cu PSD ar avea 12 deputați fideli dispuși să-l părăsească pe Tăriceanu, iar la Senat alți 4 oameni și numărul acestora ar putea crește. La Camera Deputaților, ALDE are 19 membri, iar la Senat după plecarea lui Meleșcanu au rămas 13 oameni.

Miza cea mare pentru PSD este să-și recâștige majoritatea parlamentară. Social-democrații speculează la maximum haosul din ALDE și vor să atragă câți mai mulți parlamentari pentru a-și asigura pe termen mediu și după prezidențiale o majoritatea parlamentară astfel încât Guvernul PSD să se mențină până în 2020.

In prezent PSD are 204 parlamentari cu votul lui Teodor Meleșcanu. Cu oamenii pe care Meleșcanu îi cooptează pentru PSD mai exact 12 (pe atât se mizează dar numărul poate crește) plus alte 10 voturi de la minorități social democrații au 225. Pentru validarea Guvernului este nevoie de 234 de voturi, iar PSD ar mai avea nevoie de încă 10.

Surse HotNews.ro din interiorul ALDE susțin că pentru a contracara puciul lui Meleșcanu și planul PSD, Tăriceanu vrea să trimită o scrisoare președintelui Klaus Iohannis prin care informeză ca ALDE a ieșit de la guvernare iar orice parlamentar al partidului care acceptă oferta PSD va fi exclus automat.

De altfel, la nivel oficial liderii ALDE recunosc că Meleșcanu poartă negocieri cu PSD și înceacă să-i ia lui Tăriceanu partidul.